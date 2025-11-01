Пуцњава на Криту, има мртвих!

01.11.2025
11:51
Коментари:0
У пуцњави на грчком острву Крит рањене су четири особе, а сматра се да је у питању освета због бачене бомбе на кућу у Боризији.
У суботу ујутру, четворо људи је тешко рањено у пуцњави у Боризији у регији Ираклион на Криту.
Према изворима, инцидент је био одмазда након експлозије бомбе у једној кући која се догодила касно синоћ.
Експлозија у кући изазвала је само материјалну штету, а рањених није било.
Становници села преносе повређене свим расположивим средствима, укључујући и пољопривредна возила, до болница, док је хитна помоћ (ЕКАБ) примила велики број позива.
Друштво
МУП Српске апеловао на возаче: Јако је важно
Локални медији извјештавају да је најмање четворо тешко рањено, а према неким изворима може бити и најмање троје мртвих.
Полиција истражује инцидент и све могуће везе између експлозије у згради и јутрошње пуцњаве, док се прикупљају докази и свједочења мјештана.
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
02
15
55
15
54
15
51
15
45
Тренутно на програму