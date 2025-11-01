Logo

Пуцњава на Криту, има мртвих!

01.11.2025

11:51

Коментари:

0
Пуцњава на Криту, има мртвих!
Фото: pexels

У пуцњави на грчком острву Крит рањене су четири особе, а сматра се да је у питању освета због бачене бомбе на кућу у Боризији.

У суботу ујутру, четворо људи је тешко рањено у пуцњави у Боризији у регији Ираклион на Криту.

Према изворима, инцидент је био одмазда након експлозије бомбе у једној кући која се догодила касно синоћ.

Експлозија у кући изазвала је само материјалну штету, а рањених није било.

Становници села преносе повређене свим расположивим средствима, укључујући и пољопривредна возила, до болница, док је хитна помоћ (ЕКАБ) примила велики број позива.

zimske gume guma lanci

Друштво

МУП Српске апеловао на возаче: Јако је важно

Локални медији извјештавају да је најмање четворо тешко рањено, а према неким изворима може бити и најмање троје мртвих.

Полиција истражује инцидент и све могуће везе између експлозије у згради и јутрошње пуцњаве, док се прикупљају докази и свједочења мјештана.

(protothema)

Подијели:

Тагови:

pucnjava

Krit

Бомба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

Друштво

Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

4 ч

0
Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

Свијет

Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

4 ч

0
Џулија Фокс се за Ноћ вјештица обукла као крвава Џеки

Сцена

Џулија Фокс се за Ноћ вјештица обукла као крвава Џеки

4 ч

0
Ураган "Мелиса" однио око 50 живота

Свијет

Ураган "Мелиса" однио око 50 живота

5 ч

0

Више из рубрике

Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

Свијет

Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

4 ч

0
Ураган "Мелиса" однио око 50 живота

Свијет

Ураган "Мелиса" однио око 50 живота

5 ч

0
Турска: Изречено 11 казни доживотног затвора због пожара у хотелу

Свијет

Турска: Изречено 11 казни доживотног затвора због пожара у хотелу

5 ч

0
Дјечак (8) трагично настрадао, возио електрични бицикл, па се сударио с другим дјечаком

Свијет

Дјечак (8) трагично настрадао, возио електрични бицикл, па се сударио с другим дјечаком

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Мушкарац се предозирао, ухапшен дилер

15

55

Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко

15

54

Ромски хороскоп за новембар: Један знак окитиће се златом, а једном стиже заслужени мир

15

51

Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

15

45

Apple Watch добија сопствену верзију Whatsapp-a

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner