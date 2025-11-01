Logo

Турска: Изречено 11 казни доживотног затвора због пожара у хотелу

СРНА

01.11.2025

11:09

0
Фото: pexels/ Engin Akyurt

Суд у Турској осудио је 11 људи на доживотни затвор због пожара у којем је у јануару погинуло 78 људи у хотелу у скијалишту на планини Болу на сјеверозападу земље.

Међу осуђенима је Халит Ергул, власник хотела "Гранд Картал", који се налази у скијалишту Карталкаја, 295 километара источно од Истанбула, јавила је државна телевизија.

Суд је изрекао казне и Ергуловој супрузи и њиховим двјема ћеркама, које су биле дио управе хотела.

Смртоносни пожар избио је усред ноћи у ресторану "Гранд Картала" 21. јануара, и брзо се проширио на свих 12 спратова објекта у којем је боравило 238 гостију.

Тридесет четворо дјеце је међу 78 погинулих у пожару, који се догодио током школског распуста, када многе породице из Анкаре и Истанбула одлазе на скијање на планину Болу.

Још 137 људи је повријеђено, пошто су гости у паници скакали кроз прозоре.

пожар

Turska

Казна

