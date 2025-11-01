Турска: Изречено 11 казни доживотног затвора због пожара у хотелу

Извор:
СРНА
01.11.2025
11:09
Коментари:0
Суд у Турској осудио је 11 људи на доживотни затвор због пожара у којем је у јануару погинуло 78 људи у хотелу у скијалишту на планини Болу на сјеверозападу земље.
Међу осуђенима је Халит Ергул, власник хотела "Гранд Картал", који се налази у скијалишту Карталкаја, 295 километара источно од Истанбула, јавила је државна телевизија.
Суд је изрекао казне и Ергуловој супрузи и њиховим двјема ћеркама, које су биле дио управе хотела.
Смртоносни пожар избио је усред ноћи у ресторану "Гранд Картала" 21. јануара, и брзо се проширио на свих 12 спратова објекта у којем је боравило 238 гостију.
Свијет
Дјечак (8) трагично настрадао, возио електрични бицикл, па се сударио с другим дјечаком
Тридесет четворо дјеце је међу 78 погинулих у пожару, који се догодио током школског распуста, када многе породице из Анкаре и Истанбула одлазе на скијање на планину Болу.
Још 137 људи је повријеђено, пошто су гости у паници скакали кроз прозоре.
Сцена
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
55 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму