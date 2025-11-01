Logo

БОРС: Очувати Српску са свим њеним надлежностима

Извор:

СРНА

01.11.2025

10:37

Коментари:

0
БОРС: Очувати Српску са свим њеним надлежностима
Фото: Срна

Предсједништво Борачке организације (БОРС) Републике Српске сматра да очување Српске са свим њеним надлежностима треба да буде приоритет.

Предсједништво је тим поводом формирало Координациони одбор састављен од чланова Предсједништва и чланова Савјета, који ће у наредном периоду координисати њихов рад.

Како су навели, приједлог измјена и допуна Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата упућен је надлежним институцијама у процедуру и тражиће да буде донесен у што скоријем року.

partizan

Кошарка

Ево због чега је Џабари Паркер напустио Арену са коферима

Инсистираће, додали су из БОРС-а, да захтјеви борачких категорија буду усвојени у максималном обиму.

Појаснили су да се измјенама закона настоје отклонити постојеће аномалије у тренутно важећем Закону, те побољшати тренутни статусни и материјални положај борачких категорија

Подијели:

Тагови:

Република Српска

БОРС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Индија: Најмање 12 хиндуистичких вјерника погинуло у стампеду

Свијет

Индија: Најмање 12 хиндуистичких вјерника погинуло у стампеду

1 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Три хороскопска знака са најхладнијим срцима

1 ч

0
Лука Дончић "поломио" ногу противнику

Кошарка

Лука Дончић "поломио" ногу противнику

1 ч

0
Европска земља привремено забранила извоз горива: Плаше се једна ствари

Економија

Европска земља привремено забранила извоз горива: Плаше се једна ствари

1 ч

0

Више из рубрике

Додик: Сви који су мислили да ће правоснажном пресудом БиХ постати унитарна, преварили су се

Република Српска

Додик: Сви који су мислили да ће правоснажном пресудом БиХ постати унитарна, преварили су се

3 ч

0
Горан Велаула изабран за предсједника приједорског СНСД-а

Република Српска

Горан Велаула изабран за предсједника приједорског СНСД-а

14 ч

0
Додик о сједници СБ УН: Трамп проводи оно што говори, захвалност Русији и Кини

Република Српска

Додик о сједници СБ УН: Трамп проводи оно што говори, захвалност Русији и Кини

16 ч

0
Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ обиљежио 91 годину постојања

Република Српска

Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ обиљежио 91 годину постојања

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

51

Пуцњава на Криту, има мртвих!

11

49

Аграр: Разговор са Анђелком Кузмић

11

47

МУП Српске апеловао на возаче: Јако је важно

11

38

Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

11

33

Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner