БОРС: Очувати Српску са свим њеним надлежностима

Предсједништво Борачке организације (БОРС) Републике Српске сматра да очување Српске са свим њеним надлежностима треба да буде приоритет.
Предсједништво је тим поводом формирало Координациони одбор састављен од чланова Предсједништва и чланова Савјета, који ће у наредном периоду координисати њихов рад.
Како су навели, приједлог измјена и допуна Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата упућен је надлежним институцијама у процедуру и тражиће да буде донесен у што скоријем року.
Инсистираће, додали су из БОРС-а, да захтјеви борачких категорија буду усвојени у максималном обиму.
Појаснили су да се измјенама закона настоје отклонити постојеће аномалије у тренутно важећем Закону, те побољшати тренутни статусни и материјални положај борачких категорија
