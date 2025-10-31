Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ обиљежио 91 годину постојања

Извор:
АТВ
31.10.2025
19:39
Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан је увијек био стуб заштите здравља животиња и становништва од заразних болести. Посебну пажњу институт је усмјерио на контролу и квалитет хране.
„Ветеринарски институт и сада у будућем периоду жели да настави да буде стуб ветеринарства као што јесте и сада у Републици Српској. И све оне надолазеће болести које смо имали и које ћемо имати у претходном периоду ми сматрамо да смо те задатке урадили максимално посвећено", рекао је Драган Кнежевић, директор ветеринарског института „Др Васо Бутозан“.
Ресорни министар Анђелка Кузмић нагласила је значај рада института у годинама када су се јављале заразне болести.
“Да ова институција, наравно са ресорним министарством и наши ветеринари широм Републике Српске не раде свој посао на овај начин како га раде ми бисмо имали катастрофалне посљедице“, рекла је Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
У протеклим годинама направљен је значајан помак у раду Ветеринарског института и показана је адекватна реакција приликом избијања афричке куге свиња.
„Тада смо организовали и све оно што се морало урадити унутар 24 часа, узимање узорака, давање резултата и тако даље. Желим истаћи да смо преко ловачког савеза само у једној години узорковали више од 1600 узорака дивљих свиња и то треба истаћи, видјели сте шта се дешавало у Републици Хрватској поново прије неких мјесец дана“, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Институт „Васо Бутозан“ чува здравље Српске кроз континуирана истраживања, контролу квалитета хране и воде и брзу реакцију у заштити становништва. Њихов рад је темељ јавног здравља и сигурности свих грађана.
Најновије
Најчитаније
