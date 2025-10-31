Напредак у раду "Шума Српске" видљив, али још увијек недовољан

Аутор:Весна Азић
31.10.2025
19:15
Коментари:0
Хоће ли шуме на зелену грану? Не зна се. Али, зна се да се губици броје у милионима. Само у првих девет мјесеци ове године, ово јавно предузеће пословало је с минусом од 3,6 милиона марака. Од 32 шумска газдинства – 18 послује позитивно, а 14 тоне у минус.
Плате касне. Укупна дуговања радницима – 4,2 милиона марака.
Предузеће, кажу синдикалци, клизи ка финансијском понору, а руководство покушава да спаси што се спасити може.
,,Расту и дугови према Пореској управи Републике Српске, општинама, извођачима радова и другим добављачима. Стање је алармантно, а долази зима и период године у коме ће бити смањен обим производње, а истовремено ће почети отплата кредита, којим су плаћени извођачи радова на почетку године, те рата за репрограм пореских обавеза'', поручују из синдикат запослених у Јавном предузећу шумарства "Шуме Републике Српске" ад Соколац.
Први човјек ,,Шума Српске’’ изричит. Директори шумских газдинстава који нису показали резултате, ускоро би могли остати без функције, па чак и без посла.
,,Могу да смијеним све и једног директора шумског газдинства код којег уочимо неправилности. Посљедња нека шанса је била прије 20-так дана када смо обављали разговоре са онима који су пословали са минусом. Ако не покажу резултате у наредних мјесец дана и не видимо да то газдинство иде напријед. Не да ћемо смијенити директора, него ћемо наћи начин како да он уопште не буде везан за јавно предузеће и не настави свој пословну каријеру. Као и његови сарадници који су имали обавезу да организују рад у том шумског газдинству'', рекао је Блашко Каурин, вршилац дужности директора ,,Шуме Републике Српске''.
Напредак је видљив, али још увијек недовољан. Ситуација се стабилизује, оптимистичан је премијер. Приход од продаје дрвно-шумских сортимената већ је достигао прошлогодишњи ниво од 205 милиона марака.
,, Имамо солидну потражњу дрвног сортимента на тржишту. Имамо изузетну цијену пелета, коју Влада није хтјела да ограничава. Тако да, немају ни једног разлога да до краја године не остваре онај резултат који су обећали. Ево, ресорна министрица је ту и ја ћу јој пренијети. То је наш став. Они који су били негативни, морају се мијењати ’’, рекао је Саво Минић, премијер Републике Српске.
Синдикaт је још у фебруару тражио од ресорног министра, а садашњег премијера да се не врши нови пријем радника у предузеће. Захтјев је испуњен. 3. новембра, требало би да буде одржан још један састанак представника Синдиката, ресорног министарства и "Шума Републике Српске". Након састанка, планиран је јавни позив радницима како би се утврдио број заинтересованих радника за стимулативне отпремнине.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
45
19
41
19
39
19
37
19
31
Тренутно на програму