Додик са Вулином: Српску и Србију нико неће посвађати
Фото: Срна

Предсједник Милорад Додик разговарао је данас у Београду са сенатором Републике Српске Александром Вулином и истакао да Републику Српску и Србију нико неће посвађати.

"Српски народ у Републици Српској ће све важне одлуке доносити на референдуму", написао је Додик на "Иксу".

Предсједник Додик се претходно у Београду састао са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем.

Тагови:

Милорад Додик

Александар Вулин

Република Српска

Srbija

