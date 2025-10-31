Додик са Вулином: Српску и Србију нико неће посвађати

Извор:
СРНА
31.10.2025
15:31
Предсједник Милорад Додик разговарао је данас у Београду са сенатором Републике Српске Александром Вулином и истакао да Републику Српску и Србију нико неће посвађати.
"Српски народ у Републици Српској ће све важне одлуке доносити на референдуму", написао је Додик на "Иксу".
Предсједник Додик се претходно у Београду састао са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем.
Разговарао сам у Београду са мојим пријатељем Александром Вулином. Републику Српску и Србију нико неће посвађати. — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 31, 2025
Српски народ у Републици Српској ће све важне одлуке доносити на референдуму. pic.twitter.com/qLa3d2OvdT
Тренутно на програму