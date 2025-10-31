Logo

Додик: Хвала Трампу, знали смо да ће се укидање санкција једног дана десити

Извор:

РТРС

31.10.2025

13:49

Коментари:

0
Додик: Хвала Трампу, знали смо да ће се укидање санкција једног дана десити
Фото: Борислав Здриња

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да санкције нису биле само мјера, већ да су представљале осјећај неправде који је дуго оптерећивао све у Републици Српској.

"Када се нека неправда догађа, довољно је да имате спознају да је то неправедно, човјек се тада не осјећа добро", нагласио је Додик.

Истиче да разумије да су у Америци сада неки нови људи који разумију реалност.

"Ја то разумијем као причу о томе да су дошли неки нови људи и да су они сада тамо нови шерифи у Америци, који разумију реалност и видјели су колики је то проблем што је Америка губила свој утицај у свијету због неконзистентног и лошег, декадентног понашања претходне администрације", каже Додик.

Додаје да је САД моћна и јака земља која кроз своје присуство на овим просторима рехабилитује своју стратешку вриједност.

Временска прогноза

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

"Оно чему ја желим да допринесем јесте да управо та Америка, као моћна и јака земља, кроз своје присуство на овом простору, рехабилитује неку своју стратешку вриједност у смислу да је објективна, да није свјетски полицајац да није свјетски егзекутор, него да је неко с ким треба и мора да се сарађује и у том погледу то треба посматрати", нагласио је Додик и додао:

"Ја се не осјећам славодобитно у овом погледу. Огромна је штета нанесена Републици Српској, али ако постоји нека мала сатисфакција, то је укидање санкција, за које смо знали да ће се једног дана десити - и тај дан је дошао. Хвала свим људима и новој америчкој администрацији. Хвала Трампу - слушамо шта говори и можемо кроз наш случај видјети да оно што говори, то и ради", закључио је Додик за РТРС.

