Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
31.10.2025
13:44
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно сунчано и натпросјечно топло вријеме.
Ујутро ће бити ведро, а магла око ријека и по котлинама која ће се локално на југоистоку дуже задржати уз нешто нижу температуру ваздуха, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб вјетар јужног смјера.
Јутарња температура ваздуха између четири и 10, на југу до 12, а највиша дневна од 18 и 24 степена Целзијусова.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, данас је у већини крајева преовладава претежно сунчано вријеме, а више облачности има на подручју Херцеговине, западу и југозападу.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно 14, Калиновик и Вишеград 16, Хан Пијесак, Гацко, Рудо и Фоча 17, Билећа, Мраковица и Соколац 18, Кнежево, Бугојно и Ливно 19, Мркоњић Град, Дрвар и Сарајево 20, Требиње, Сребреница и Јајце 21, Добој, Зворник и Бијељина 22, Рибник, Србац, Приједор, Нови Град, Бањалука, Тузла и Зеница 23, а Бихаћ, Мостар и Сански Мост 24 степена Целзијусових.
