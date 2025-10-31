Logo

Какво нас вријеме очекује сутра?

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно сунчано и натпросјечно топло вријеме.

Ујутро ће бити ведро, а магла око ријека и по котлинама која ће се локално на југоистоку дуже задржати уз нешто нижу температуру ваздуха, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб вјетар јужног смјера.

Јутарња температура ваздуха између четири и 10, на југу до 12, а највиша дневна од 18 и 24 степена Целзијусова.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, данас је у већини крајева преовладава претежно сунчано вријеме, а више облачности има на подручју Херцеговине, западу и југозападу.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно 14, Калиновик и Вишеград 16, Хан Пијесак, Гацко, Рудо и Фоча 17, Билећа, Мраковица и Соколац 18, Кнежево, Бугојно и Ливно 19, Мркоњић Град, Дрвар и Сарајево 20, Требиње, Сребреница и Јајце 21, Добој, Зворник и Бијељина 22, Рибник, Србац, Приједор, Нови Град, Бањалука, Тузла и Зеница 23, а Бихаћ, Мостар и Сански Мост 24 степена Целзијусових.

Временска прогноза

