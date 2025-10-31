Logo

Полиција послала обавјештење и детаљно објаснила обавезе грађана

Аутор:

Стеван Лулић

31.10.2025

12:07

Коментари:

0
Фото: АТВ

Полицијска управа Приједор послала је важно обавјештење свим возачима у Републици Српској и детаљно објаснила њихове обавезе.

Ова Управа је подсјетила грађане да је од 01. новембра до 01. априла зимска опрема обавезна без обзира на временске услове.

Из полиције су објаснили шта се тачно подразумијева под зимском опремом:

  • пнеуматици за зимску употребу (MS, M+S, M&S, Snow Winter и др.) на свим точковима возила или
  • пнеуматици за зимску употребу (MS, MS, M+S, M&S, Snow Winter и др.) на погонским точковима и ланци за снијег, односно други уређаји за повећање тракције спремне за постављање на најмање два погонска точка или
  • пнеуматици за љетну употребу на свим точковима с најмањом дубином профила од 4 милиметра и ланци за снијег, односно други уређаји за повећање тракције спремне за постављање на најмање два погонска точка.

Такође, полиција је појаснила и да се под зимским условима на путу подразумијевају ситуације када пада снијег и налази се на коловозу, на коловозу има угаженог и залеђеног снијега, пада киша и леди се на коловозу или када је коловоз залеђен.

"Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе, посебно на возаче да посједују и користе зимску опрему у законом прописаном периоду и учествују у саобраћају са технички исправним возилом", закључују из ПУ Приједор.

Тагови:

Полиција

zimska oprema

gume

зимске гуме

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

