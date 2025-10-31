Полиција послала обавјештење и детаљно објаснила обавезе грађана

Аутор:Стеван Лулић
31.10.2025
12:07
Коментари:0
Полицијска управа Приједор послала је важно обавјештење свим возачима у Републици Српској и детаљно објаснила њихове обавезе.
Ова Управа је подсјетила грађане да је од 01. новембра до 01. априла зимска опрема обавезна без обзира на временске услове.
Из полиције су објаснили шта се тачно подразумијева под зимском опремом:
Такође, полиција је појаснила и да се под зимским условима на путу подразумијевају ситуације када пада снијег и налази се на коловозу, на коловозу има угаженог и залеђеног снијега, пада киша и леди се на коловозу или када је коловоз залеђен.
"Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе, посебно на возаче да посједују и користе зимску опрему у законом прописаном периоду и учествују у саобраћају са технички исправним возилом", закључују из ПУ Приједор.
Најновије
Најчитаније
13
26
13
26
13
21
13
19
13
17
Тренутно на програму