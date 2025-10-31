Скандал у бх. клиници за вантјелесну оплодњу

Извор:
Брачне парове који су у Поликлиници Нортвестерн Медикал Центар у Сарајеву били у поступцима вантјелесне оплодње задесила је иста судбина као и оне у бившој клиници Њу Лајф, која се налазила на истој адреси.
Споменути Нортвестерн Медикал Центар, смјештен на адреси Булевар Меше Селимовића 17, крајем прошле године преузео је власничку структуру поликлинике Њу Лајф.
Али, пацијенти су поново постали колатерална жртва могућих малверзација.
Пацијенти су се обратили редакцији портала "Фокус" тврдећи да је наведена клиника затворила своја врата. Исто се раније догодило и с центром Њу Лајф, о чему је тај портал већ писао.
Према њиховим тврдњама, у новој клиници остало је више од 400 ембриона, односно биолошког материјала пацијената – и то без надзора. "Фокус" је трагом тих информација дошао до званичних потврда из надлежних институција.
У случај се укључила Федерална управа за инспекцијске послове, а након запримљених пријава и Тужилаштво Кантона Сарајево, као и Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала Федералног тужилаштва (ПОСКОК). Из Завода здравственог осигурања ФБиХ такође су за "Фокус" потврдили да су о свему обавијештени.
Редакција портала у више је наврата покушала контактирати клинику, али на доступне бројеве телефона нико се није јављао, нити је пристигао одговор на упит путем е-поште.
Из Федералног завода здравственог осигурања у изјави за тај портал навели су да су запримили упите пацијената о установи Нортвестерн Медикал Центар те да су одмах упутили званичне дописе према тој установи, као и према Федералном министарству здравства.
"По запримању оглашавања предметне здравствене установе и Федералног министарства, као и евентуалних оглашавања других надлежних органа, Федерални завод ће на темељу утврђеног чињеничног стања и у складу с важећим прописима донијети одговарајуће одлуке, све с циљем осигуравања даљњег континуитета пружања здравствених услуга биомедицински потпомогнуте оплодње пацијентима“, навели су из Федералног завода.
Главни федерални инспектор Ади Гујић потврдио је да се укључио у случај, замоливши новинаре да се за детаље обрате Федералној управи за инспекцијске послове.
Међутим, до закључења текста одговор још није достављен.
Судећи према дописима пацијената упућенима Тужилаштву КС и ПОСКОК-у, ситуација с клиником Нортвестерн Медикал Центар Сарајево само је врх леденог бријега када је ријеч о раду центара за вантјелесну оплодњу у Федерацији БиХ.
Након пријаве пацијената, Тужилаштво КС је крајем јануара ове године упутило допис надлежним институцијама ради провјере навода о томе да се биолошки материјал, без захтјева пацијената и без потребног одобрења Федералног министарства здравства, шаље у друге приватне установе изван Федерације БиХ.
Тужилаштво КС затражило је од Федералног министарства здравства информације о више центара за вантјелесну оплодњу у Тузли, Мостару и Сарајеву – и то о томе имају ли одобрење за пренос биолошког материјала.
Из Тужилаштва КС за "Фокус" су потврдили да ће, након што Федерална здравствена инспекција достави тражене информације, одлучити о даљњем поступању у предмету.
У акту од 19. маја 2025, под бројем Т11 0 КТА 0010042 25, који је у посједу "Фокуса", Федерално тужилаштво обратило се Федералном заводу за информацију о поступању у вези с прекидом финансирања поступака ивантјелесне оплодње у Плавој болници у Тузли.
Из ПОСКОК-а су за Фокус навели да провјеравају наводе из пријаве, након чега ће бити донесена тужилачка одлука.
Подсјетимо, Поликлиника Њу Лајф, коју је преузео споменути Нортвестерн Медикал Центар, прошле је године пацијентима ускратила приступ њиховом биолошком материјалу.
"Фокус" је у низу истраживачких текстова објавио детаље о неправилностима које су утврдиле надлежне институције – међу осталим и да љекари нису имали дозволе за рад.
