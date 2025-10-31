Logo

Хоће ли пензије у Српској бити увећане за 10 одсто?

Извор:

Агенције

31.10.2025

11:12

Коментари:

0
Хоће ли пензије у Српској бити увећане за 10 одсто?
Фото: АТВ

Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић истакао је да су задовољене све претпоставке да јануарско редовно усклађивање пензија износи око 10 одсто.

“Треба да буде око 10 одсто с обзиром на раст плата, јер су почетком ове године повећана просјечна и најнижа цијена рада, затим су повећане плате у многим секторима државне управе и привреде, те очекујемо да ће бити боља наплата доприноса за пензијско осигурање”, изјавио је Трифуновић новинарима у Теслићу, гдје се одржава сједница Управног одбора удружења пензионера Српске.

Никола Топић

Кошарка

Откривени нови детаљи о стању Николе Топића

Он је подсјетио да су током редовног и ванредног усклађивања ове године пензије увећане за нешто више од девет процената.

Трифуновић је задовољан динамиком кориштења бесплатне бањске рехабилитације, коју је искористило око 3.600 пензионера од предвиђених 4.300.

Он је подсјетио да су овај пројекат, уз редовна средства Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске од 670.000 КМ, ове године помогли кабинети предсједника Српске са милион КМ и предсједника Владе са 500.00 КМ.

Директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Младен Милић изјавио је да ће овогодишњи квартални показатељи утицати на стопу јануарског редовног усклађивања пензија, до којег ће свакако доћи.

onlajn kupovina pixabay ilustracija

Економија

Стручњаци позвали на опрез током куповине путем интернета

“Ми смо већ извршили обрачун пензије за октобар у бруто износу, то је нешто преко 167 милиона КМ”, изјавио је Милић и подсјетио да су до сада била укупно 23 усклађивања пензија, од чега 14 ванредних и девет редовних.

Према његовим ријечима, 293.000 лица је било укључено у исплату пензија за октобар.

“Подсјећам да имамо око 1.500 пензионера који живе ван територије Републике Српске, у Федерације БиХ и земљама на простору бивше Југославије са којима немамо потписан споразум у електронској размјени података”, изјавио је Милић.

Он је навео да редовна мјесечна примања за октобар нису ускраћена за 386 студената из Републике Српске који су корисници права на породичну пензију, а који нису могли добити потврде од својих факултета односно универзитета у Србији да су редовни студенти.

