Заплијењено више од 50.000 фалсификованих играчака "Лабубу"

Извор:
Телеграф
31.10.2025
10:48
Коментари:0
Царинске службе у Француској у периоду од три недјеље заплијениле су скоро 56.000 фалсификованих предмета, међу којима је највише било фалсификованих плишаних играчака Лабубу, саопштиле су данас власти.
Прве заплијене су почеле средином септембра у експресном теретном центру у регионима Сене и Марне, када су пронађене палете из Белгије са 7.392 плишане играчке и 8.624 фалсификована паковања, пренио је данас БФМ.
Неколико дана касније, у Ла Курневу су откривене додатне 7.754 плишане играчке.
Србија
Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас
Истрага је довела и до продавнице у Обервилијеу, где су агенти пронашли још око 29.000 фалсификованих артикала, укључујући играчке инспирисане познатим анимираним универзумима.
Појачани надзор царине усмјерен је ка спречавању фалсификата у периодима велике потрошње, попут Црног петка и Божића.
Цариници упозоравају да је важно провјеравати аутентичност производа како би се заштитила безбједност купаца.
Најновије
Најчитаније
13
26
13
26
13
21
13
19
13
17
Тренутно на програму