Заплијењено више од 50.000 фалсификованих играчака "Лабубу"

31.10.2025

10:48

Заплијењено више од 50.000 фалсификованих играчака "Лабубу"
Фото: The Wall Street Journal/Јутјуб

Царинске службе у Француској у периоду од три недјеље заплијениле су скоро 56.000 фалсификованих предмета, међу којима је највише било фалсификованих плишаних играчака Лабубу, саопштиле су данас власти.

Прве заплијене су почеле средином септембра у експресном теретном центру у регионима Сене и Марне, када су пронађене палете из Белгије са 7.392 плишане играчке и 8.624 фалсификована паковања, пренио је данас БФМ.

Неколико дана касније, у Ла Курневу су откривене додатне 7.754 плишане играчке.

Тунел

Србија

Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас

Истрага је довела и до продавнице у Обервилијеу, где су агенти пронашли још око 29.000 фалсификованих артикала, укључујући играчке инспирисане познатим анимираним универзумима.

Појачани надзор царине усмјерен је ка спречавању фалсификата у периодима велике потрошње, попут Црног петка и Божића.

Цариници упозоравају да је важно провјеравати аутентичност производа како би се заштитила безбједност купаца.

(Телеграф.рс)

Лабубу

zaplijena

