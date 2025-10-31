''Бавићу се проституцијом'': Ана Николић у очају након што је скинута с лета у Дубаију

Извор:
Мондо.рс
31.10.2025
10:39
Коментари:0
Ана Николић (47) се суочила с драмом на аеродрому у Дубаију везано за кашњење лета. Оптужила је композитора Горана Ратковића Ралета за непримјерено понашање и финансијске проблеме.
Због ситуације, пјевачица је изразила здравствене тегобе, укључујући пробавне проблеме.
"Људима као што је (С)рале нема помоћи! Треба га самљети! Ко је рекао да сам се удала, нисам! Снимали смо спот! Нећу да правим хаосе, мене само занима моја карта! Мени су рекли да су ми замијенили карту! Нема карте? Чекам да ми јаве када је лет, у односу на то ћу да останем на аеродрому или не", истакла је Ана.
"Отворићу салон и бавићу се проституцијом, као и сви, што би рекла Миљана Кулић. Тако ћу зарадити за воду. Човјек ме је оставио у једном хотелу, другом, мијењајући ми собе, ништа не плаћајући. Избацио ми све ствари. Каже: "Оставићу ти све ствари овдје", ја рекох: Боли ме кур... остави!" додала је Николићева.
"Не знам о чему се ради! Не могу људи да ме зову, ни ја не могу да зовем! Мјерили су ми притисак и шећер јер сам хтјела бизнис класу да бих одспавала мало. Пијем лијекове! Кажу ми: 'Нисте ви подобни за путовање', јесам-нисам. Нисам пет дана јела ништа. Морам код доктора да видим шта ми је, да гутам сонду, све што поједем исповраћам, није ми добро!" истакла је пјевачица.
Сцена
Рада Манојловић има новог дечка: Лијеп је као лутка
"Не личим ни на шта. Тражила сам бизнис класу да бих мало спавала и нешто појела, не, они ми мјере притисак и на крају кажу да нисам подобна за путовање. Неће узети ни динара. Неће бити потписан нигдје, ни на пјесми "Није ми 22", нигдје неће бити потписан! Чувају ме из полиције, нека жена и бедевија иду са мном и када идем на цигарету!" додала је Ана.
"Бацићу им бомбу овдје! Летјеће цијели аеродром! Неће им бити добро, прогласиће терористички напад! Чекам да ми јаве када ми је лет. Ко ће да плати моју карту од 5.000 евра? Добиће позив који се не одбија! На крају ће ми платити приватни авион за Ану Николић", закључила је Николићева.
Шта је Ана прије тога испричала о Горану?
Послије драме у Дубаију, која је услиједила након вјенчања са композитором Гораном Ратковићем Ралетом, пјевачица Ана Николић подијелила је Горанове поруке и навела да ју је на аеродрому оставио без новца, а сада је све шокирала новим оглашавањем у којем наводи да је због Ратковића оболела.
Наиме, Николићева је на свом Инстаграм налогу написала сљедеће:
"Обољела сам због тебе. Нека ти све што си изговорио и урадио служи на част, Ја новац рачунам у лијековима. Рале знамо да немаш ни срама ни образа. Дабогда ти се паре вратиле у лековима, које попих ових 10 дана у лијековима за желудац и кичму", написала је Ана. преноси Мондо.
Најновије
Најчитаније
13
26
13
26
13
21
13
19
13
17
Тренутно на програму