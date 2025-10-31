Наташа Беквалац открила детаље односа са Миодрагом Костићем

Извор:
Наташа Беквалац је много пута говорила о својој великој љубави, покојном Миодрагу Костићу Колету, коме је посветила пјесму.
Иако је њихова љубав давно завршена, пјевачица је сада открила да је уз њега била до посљедњег дана.
“Била сам са њим у контакту до посљедњег тренутка, били смо у контакту све вријеме”, открила је Наташа у емисији код Огњена Амиџића.
Иако до брака између Наташе и Колета није дошло, повезаност између њих двоје никада није престала.
“У неким последњим нашим сусретима, Миодраг је пожелео да му посветим пјесму. Заједно смо преко видео-позива назвали Брају и рекли му да бисмо ми вољели да он напише пјесму. Браја ми се јавио после неколико дана и рекао ми да он то не може. Међутим, прошло је неких седам дана и он ми се поново јавио и послао „Патологију“ “, испричала је Наташа.
Подсјетимо, Миодраг Костић преминуо је 13. новембра 2024. године.
