Бањалучка пјевачица се огласила након ланчаног судара у којем је учествовала

30.10.2025

20:13

Бањалучка пјевачица се огласила након ланчаног судара у којем је учествовала
Фото: Printscreen/Instagram/TeodoraBilanović

Популарна пјевачица Теодора Билановић имала је саобраћајну несрећу код Београдске арене, када је учествовала у ланчаном судару.

Теодора се након саобраћајке огласила за медије.

– Тачно је да сам доживјела несрећу на ауто-путу, била је гужва, ауто испред мене је укочио, и ја сам ударила у њега. Угрувана сам и све ме боли, указана ми је прва помоћ. У Ургентном ће урадити остала испитивања због вртоглавице и губитка свијести при ударцу – истакла је она, преноси Блиц.

Пјевачица се закуцала у ред аутомобила који су већ учествовали у ланчаном.

О краху брака

– Ја сам се удала у 21. години и развела сам се након шест мјесеци званично. Живјели смо двије седмице заједно. Није ми било тешко, све то је било на брзину, то је била авантура. Из дружбе смо ушли у вези, онда и у брак. Удала сам се у црвеној хаљини. Лакше је да се разведеш него да раскинеш везу. Нисмо дијелили ништа, да јесмо све би ми покупио. Ја сам била финансијер – рекла је Теодора.

