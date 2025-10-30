Испливао снимак хаоса Ане Николић у Дубаију

Извор:
Док регион бруји о скандалу између Ане Николић и Горана Ратковића Ралета, медији у Србији објавили су видео снимак тренутка када је почела свађа са хотелским особљем у Дубаију, након што је одбила да напусти собу због неплаћеног рачуна.
"Можете ли да ми опет кажете то?", упитала је Ана.
"Ако одбијете да платите узећемо вам торбе. Ово је илегално", рекао је запослени.
"Одбијам да платим. Нећу да платим собу. Снимам ово за свог дечка. Да ли је ова соба плаћена?", упитала је Ана.
"Зваћу полицију", добила је одговор.
ja sam ana nikolic koja za živu glavu nece da se vrati sa odmora😂 pic.twitter.com/U9evuYfyP6— estradanaler (@estrada_na_ler) October 29, 2025
"Вау. Баш сам се уплашила, не можете да вјерујете. Зваћу ја полицију, нећете ви. Да ли сте сигурни да ћете урадити ово?", на крају је питала Ана и добила одговор:
"100 посто!", закључио је запослени док јој је износио ствари напоље.
На дијелу снимка који је раније објављен, чује се како један од запослених говори пјевачици “Овако нећете моћи да наставити”, док из собе износи Анине ствари спаковане у кесе.
Видно узнемирена, Ана му оштро узвраћа:
"А ти ћеш моћи из Египта! Вратићеш се у Египат врло, врло брзо, вjеруј ми! Ало, ово није полицијска станица, знаш ли? Ја чекам полицију, не напуштам собу! Од…би! Ја чекам полицију! Видјећеш ти! Ти тако да причаш са мном? Јеси ли ти луд, бре? Ти ниси нормалан!", викала је пјевачица током сукоба.
Видно узнемирена, Ана Николић се огласила за "Курир" мало прије драме у хотелу.
Ali Ana Nikolic zena ne moze bez skandala. hoce da je izbace iz sobe ksskksks— 𝐕𝐨𝐲𝐢𝐧 (@Voyin9) October 29, 2025
AJ REFJUZ TO PEJ ?! pic.twitter.com/U4s7o3HMYh
"Господин Рале је једно г*вно смрдљиво које је дозволило да ме одавде из Дубаија избацују из хотела као да сам г*вно, а то је он. Буде ли ми пришао добиће забрану приласка заувијек. Сад ћу да га пријавим за силовање. А онда ће остати у затвору, у мрачним подрумима Дубаија, доживотно”.
Поводом цијеле ситуације огласио и Горан Ратковић Рале, који је демантовао Анине тврдње да јој је узео сав новац, истичући да је заправо он био тај који је покрио све трошкове.
"Све сам исплатио преко свог рачуна, све ме је коштало нешто више од 30.000 евра. Ако су паре на мом рачуну, нека она покаже једну уплатницу да ми је дала 500 евра. Ја ћу тужити, а ви је позовите као свједока, па нека потврди да је платила и да видимо гдје су трагови. Сa њеног рачуна смо платили само карте бизнис класе за авион, које сам ја дуплирао због одлагања летова, прије свађе коју смо имали у септембру", рекао је Рале за "Курир".
