Трагедија за трагедијом за пјевачицу Гранда

Пјевачица Светлана Томић, познатија као Мала Цана претрпјела је мождани удар, и тренутно је у процесу опоравка, а недавно ју је затекла тужна вијест о смрти њеног оца, којег је емотивно испратила на друштвеним мрежама.
"Е мој ћале, брзо си нас напустио у 67. години. Био си ми очух, али си ме одгајао као прави отац. Своју кћерку си увијек звао: 'Ево моја бела стигла, ти си моја кћерка'. Нека те анђели чувају и Бог ти подари небеско царство. Увијек ће те вољети твоја бијела ћера", написала је.
Сцена
Рада Манојловић проговорила о инциденту због којег је завршила крвава
Опоравља се од можданог удара
Подсјетимо, пјевачица је недавно доживјела мождани удар, али се успјешно опоравља.
"Мала Цана је преживјела мождани удар, на опоравку је. За сад је у стабилном стању али на испитивањима. Она се држи позитивно и колико може на ногама да све ово прегура", пише на њеном Фејсбуку, а ту је и порука подршке упућена пјевачици:
"Немој одустати. Бог ће ти дати снагу која ти је потребна да издржиш. Сви смо уз тебе".
