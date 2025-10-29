Logo

Трагедија за трагедијом за пјевачицу Гранда

Извор:

Агенције

29.10.2025

14:53

Коментари:

0
Мала Цана
Фото: Screenshot / YouTube

Пјевачица Светлана Томић, познатија као Мала Цана претрпјела је мождани удар, и тренутно је у процесу опоравка, а недавно ју је затекла тужна вијест о смрти њеног оца, којег је емотивно испратила на друштвеним мрежама.

"Е мој ћале, брзо си нас напустио у 67. години. Био си ми очух, али си ме одгајао као прави отац. Своју кћерку си увијек звао: 'Ево моја бела стигла, ти си моја кћерка'. Нека те анђели чувају и Бог ти подари небеско царство. Увијек ће те вољети твоја бијела ћера", написала је.

Rada Manojlovic

Сцена

Рада Манојловић проговорила о инциденту због којег је завршила крвава

Опоравља се од можданог удара

Подсјетимо, пјевачица је недавно доживјела мождани удар, али се успјешно опоравља.

"Мала Цана је преживјела мождани удар, на опоравку је. За сад је у стабилном стању али на испитивањима. Она се држи позитивно и колико може на ногама да све ово прегура", пише на њеном Фејсбуку, а ту је и порука подршке упућена пјевачици:

"Немој одустати. Бог ће ти дати снагу која ти је потребна да издржиш. Сви смо уз тебе".

Подијели:

Таг:

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Земљотрес продрмао дио Републике Српске

Друштво

Земљотрес продрмао дио Републике Српске

58 мин

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Нова драма: Рале покупио сав новац и побјегао, док Ану Николић избацују из хотела у Дубаију

1 ч

0
Страдали Лазар

Хроника

Ово је млади џудиста Лазар који је страдао у тешкој несрећи

1 ч

0
Коју функцију преузима Борис Кнежевић након разрјешења у ИРБ-у

Република Српска

Коју функцију преузима Борис Кнежевић након разрјешења у ИРБ-у

1 ч

1

Више из рубрике

Рада Манојловић проговорила о инциденту због којег је завршила крвава

Сцена

Рада Манојловић проговорила о инциденту због којег је завршила крвава

39 мин

0
Продужен притвор трансродној особи коју је Вујадин Савић пријавио за уцјену

Сцена

Продужен притвор трансродној особи коју је Вујадин Савић пријавио за уцјену

43 мин

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Нова драма: Рале покупио сав новац и побјегао, док Ану Николић избацују из хотела у Дубаију

1 ч

0
Умрла сестра Биље Крстић

Сцена

Умрла сестра Биље Крстић

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

14

57

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner