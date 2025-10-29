Logo

Коју функцију преузима Борис Кнежевић након разрјешења у ИРБ-у

Аутор:

Стеван Лулић

29.10.2025

14:05

Коментари:

1
Коју функцију преузима Борис Кнежевић након разрјешења у ИРБ-у

Надзорни одбор Инвестиционо-развојне банке Републике Српске разријешио је данас дужности в.д. директора Банке, Бориса Кнежевића.

Осим тога, Надзорни одбор је одлучио да умјесто Кнежевића именује Недељка Ћорића.

Зијад Јагодић

Хроника

Огласила се ПДА након што је ухапшен Зијад Јагодић

Ипак, Кнежевић неће порпуно напустити ИРБ и наставиће да обавља функцију главног банкара.

"Током мандата господина Кнежевића, ИРБРС је прошла кроз кључну фазу стабилизације и консолидације пословања. Захваљујући његовом ангажману, знању и искуству, спроведена је свеобухватна ревизија рада, реструктурирани су сви сектори и дефинисан јасан и оперативан план за даљи развој. Тиме су створени предуслови за стабилно, ефикасно и транспарентно пословање ИРБРС у наредном периоду", саопштено је из ИРБ-а.

Из Банке су увјерени да ће искуство и знање Ћорића, доскорашњег директора Аутопутева Републике Српске, бити значајан допринос у наставку позитивних процеса који су већ започети.

Ходање, шетња

Свијет

Словачка уводи ограничење брзине за пјешаке

"Инвестиционо-развојна банка Републике Српске наставиће да дјелује у правцу јачања стабилности финансијског система и подршке развојним пројектима, уз одговоран и транспарентан приступ пословању и даљи допринос економском развоју Републике Српске", закључили су у ИРБ-у.

Подијели:

Тагови:

Борис Кнежевић

IRB RS

IRB

Недељко Ћорић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Зијад Јагодић, бивши посланик СДА

Хроника

Ухапшен бивши посланик СДА Зијад Јагодић

1 ч

0
Опасан вирус пријети Европи, ево како се шири

Здравље

Опасан вирус пријети Европи, ево како се шири

1 ч

0
Љубичаста кравата носи скривену поруку

Занимљивости

Љубичаста кравата носи скривену поруку

1 ч

0
АТВ сазнаје: Кнежевић разријешен, Ћорић нови в.д. директора ИРБ-а

Економија

АТВ сазнаје: Кнежевић разријешен, Ћорић нови в.д. директора ИРБ-а

1 ч

7

Више из рубрике

Извјештај Савјету безбједности: Дејтонски споразум мора бити дословно спроведен

Република Српска

Извјештај Савјету безбједности: Дејтонски споразум мора бити дословно спроведен

3 ч

0
Деђански: Додик у Минску потврдио да успјешно штити интересе Српске

Република Српска

Деђански: Додик у Минску потврдио да успјешно штити интересе Српске

3 ч

0
''Додикова апелација биће усвојена ако има правне струке у Уставном суду''

Република Српска

''Додикова апелација биће усвојена ако има правне струке у Уставном суду''

3 ч

1
Петрић за АТВ објаснио шта ће бити ако Уставни суд БиХ усвоји Додикову апелацију

Република Српска

Петрић за АТВ објаснио шта ће бити ако Уставни суд БиХ усвоји Додикову апелацију

18 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

14

57

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner