Коју функцију преузима Борис Кнежевић након разрјешења у ИРБ-у

Надзорни одбор Инвестиционо-развојне банке Републике Српске разријешио је данас дужности в.д. директора Банке, Бориса Кнежевића.
Осим тога, Надзорни одбор је одлучио да умјесто Кнежевића именује Недељка Ћорића.
Ипак, Кнежевић неће порпуно напустити ИРБ и наставиће да обавља функцију главног банкара.
"Током мандата господина Кнежевића, ИРБРС је прошла кроз кључну фазу стабилизације и консолидације пословања. Захваљујући његовом ангажману, знању и искуству, спроведена је свеобухватна ревизија рада, реструктурирани су сви сектори и дефинисан јасан и оперативан план за даљи развој. Тиме су створени предуслови за стабилно, ефикасно и транспарентно пословање ИРБРС у наредном периоду", саопштено је из ИРБ-а.
Из Банке су увјерени да ће искуство и знање Ћорића, доскорашњег директора Аутопутева Републике Српске, бити значајан допринос у наставку позитивних процеса који су већ започети.
"Инвестиционо-развојна банка Републике Српске наставиће да дјелује у правцу јачања стабилности финансијског система и подршке развојним пројектима, уз одговоран и транспарентан приступ пословању и даљи допринос економском развоју Републике Српске", закључили су у ИРБ-у.
