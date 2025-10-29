Logo

АТВ сазнаје: Кнежевић разријешен, Ћорић нови в.д. директора ИРБ-а

АТВ

29.10.2025

13:33

7
Након свега четири мјесеца, вршилац дужности директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске, Борис Кнежевић, разријешен је дужности, а на његово мјесто, према тренутним информацијама, долази Недељко Ћорић, донедавни директор Аутопутева Република Српске.

Како АТВ сазнаје, Кнежевић је разријешен данас на сједници Надзорног одбора ИРБ – а, којој је присуствовала и министар финансија Републике Српске, Зора Видовић.

БиХ

Тарик Капетановић: Шмит одлази, Додик остаје, а Сарајево је неважно

Како сазнајемо, Кнежевић је прије сједнице Надзорног одбора, одржао састанак са извршним директорима и директорима сектора, гдје је најавио и да остаје у Инвестиционо – развојној банци Републике Српске.

Недељко Ћорић

IRB RS

Коментари (7)
