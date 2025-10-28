Logo

Огласио се Витакер због "замрзнуте" руске имовине

Извор:

Агенције

28.10.2025

23:02

Коментари:

0
Амерички амбасадор при НАТО-у Метју Витакер изјавио је да вјерује да ће се питање кориштења замрзнуте руске имовине у Европи ријешити.

"У Белгији постоје одређене забринутости, али мислим да ће се оне на крају ријешити", рекао је Витакер за "Блумберг", коментаришући могућност коришћења замрзнуте руске имовине у Европи.

Он је напоменуо да би "ово била још једна прилика да се Русија доведе за преговарачки сто како би се окончао рат у Украјини".

