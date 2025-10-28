Огласио се Витакер због "замрзнуте" руске имовине

Извор:
Амерички амбасадор при НАТО-у Метју Витакер изјавио је да вјерује да ће се питање кориштења замрзнуте руске имовине у Европи ријешити.
"У Белгији постоје одређене забринутости, али мислим да ће се оне на крају ријешити", рекао је Витакер за "Блумберг", коментаришући могућност коришћења замрзнуте руске имовине у Европи.
Он је напоменуо да би "ово била још једна прилика да се Русија доведе за преговарачки сто како би се окончао рат у Украјини".
