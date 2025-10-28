Oве кованице КМ биће прављене у Хрватској

Извор:
Централна банка БиХ и Ковница новца Хрватске потписале су уговор о изради кованица апоена од два и пет КМ, чиме се наставља сарадња у обезбјеђивању домаће валуте високог квалитета и безбједносних стандарда.
Током посјете делегације Централне банке БиХ Хрватској народној банци и Ковници, а коју је предводила гувернер Јасмина Селимовић, представљен је и процес производње и контроле квалитета, као и планови за даљу сарадњу.
Са гувернером Хрватске народне банке Борисом Вујчићем разговарано је о кључним темама од заједничког интереса, укључујући процес европских интеграција БиХ, јачање институционалних капацитета Централне банке, те напредак у припремама за приступање јединственом европском платном простору (СЕПА).
Селимовићева је истакла важност континуиране размјене искустава са институцијама које су већ прошле процес усклађивања са европским стандардима, саопштено је из Централне банке.
Она је навела да Хрватска и Хрватска народна банка представљају вриједан примјер успјешне интеграције у европски финансијски систем, а размјена искустава, посебно у области платних система и регулаторних усклађивања, од изузетног је значаја за Централну банку и цјелокупан финансијски сектор.
Током посјете разговарано је и о сарадњи у области надзора над платним системима, дигитализацији финансијских услуга, те улози централних банака у јачању отпорности финансијског сектора.
У саопштењу је наведено да је ова посјета још једном потврдила блиске и партнерске односе Централне и Хрватске народне банке, који континуирано доприносе јачању финансијске стабилности и европској перспективи регије.
