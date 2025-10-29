Тарик Капетановић: Шмит одлази, Додик остаје, а Сарајево је неважно

Извор:
Политиколог Тарик Капетановић написао је на свом Фејсбуку, осврћући се на актуелну политичку ситуацију у БИХ, да Сарајево очекује нову садаку (милостињу), док Милорад Додик потписује уговоре у Вашингтону.
"Док Ђулијани носи шилтерицу 'Make Srpska Great Again', наши политичари носе менталну капу невидљивости, не виде, не чују, не реагују. Свијет се промијенио: моћ више не живи у резолуцијама, него у наративима. Лобирање је постало ново оружје, а комуникација нова дипломатија. Додик то зна. Сарајево, очито не зна јер Сарајево више ни не слуша, нити жели да чује да су промјене у свијету радикалне и трајне и да ће резови бити болни", навео је Капетановић и додао:
"Дoк Сарајево монологизира само са собом. У затвореном кругу званичника који се надају да су друштвене мреже и даље спољнополитички инструмент, а саопштење за јавност облик стратегије, све се полако руши".
Додао је да је Сарајево суштински неважно док Српска "улази у америчке медије као озбиљан играч глобалног лобирања".
"Све се чини могућим а субјективан осјећај је да се земља не распада, него тек чека да неко други поправи оно што су 'наши' покварили", написао је.
"БиХ у 21. вијеку покушава 'лобирати' преко мајстора за вентилацију. Ако то није поетска правда, онда је трагикомедија административног типа. У исто вријеме, Шмит, високи представник који је мандат почео као бранилац државне имовине завршава га као нотар њене ерозије. Његово 'омекшавање одлука' је као кад доктор каже да ће 'омекшати' терапију док пацијент већ губи свијест. Шмит је, у суштини, најавио релаксацију државе кроз формално оправдање нефункционалности. Као да се правна држава може поправити лаганим притиском на дугме 'мјут'. У међувремену, Додик иде даље. Он је схватио да међународни систем више не препознаје мале државе по њиховим уставима, већ по њиховим наративима", наставља Капетановић.
Истиче да је све јасније како Додик разумије језик Запада боље него "они који се у њега куну".
"А Сарајево користи балканске алате, родбину, преписке, ноћне расправе на друштвеним мрежама, чисто да одржи привид да ипак нешто ради", написао је политиколог.
Осврнуо се и на одлазак Нијемца Кристијана Шмита из БИХ.
"Шмит одлази, Додик остаје, а Сарајево на жалост и даље спава. У међувремену, пишу се преписке, локалне политичке свађе трају, и све функционише. Само што су те могућности све мање, а држава и даље тихо тапка у мјесту", написао је Капетановић у свом коментару.
