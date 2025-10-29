Вулић: Кадровска политика "тројке" довела урушавању система

Извор:
СРНА
29.10.2025
12:20
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулића упозорила је да је приступ странака "тројке" да на важне позиције постављају свој кадар без објективне провјере компетенције довео до урушавања система и губитка повјерења у институције.
Према њеним ријечима, политика коју воде поједини представници странка "тројке", прије свега Денис Бећировић и Елмедин Конаковић, показала се деструктивном по интересе БиХ.
"Њихов кадар који је распоређен у дипломатско-конзуларним представништвима широм свијета, допринио је томе да БиХ практично остане без јасне и кредибилне спољне политике", истакла је Вулићева за Срну.
Она је упозорила да ће БиХ, наставе ли фактори какви су Бећировић и Конаковић да дјелују на овакав начин, наставити путем институционалног суноврата, што ће имати дугорочне негативне посљедице по њен међународни положај и углед.
Вулићева сматра да је неопходно да се сачекају резултати истрага надлежних органа у вези са медијским написима да је за мајора у Оружаним снагама БиХ Мемсудина Памука, којег је на функцију штабног официра из БиХ на позицији у НАТО структурама именовао Бећировић, утврђено да нема завршену средњу школу.
Република Српска
Деђански: Додик у Минску потврдио да успјешно штити интересе Српске
"Сматрам да је неопходно да се задржи институционални приступ и сачекају резултати свих релевантних провјера и истрага надлежних органа. Не треба прије времена доносити суд о појединцу, већ сачекати званичне налазе надлежних институција", рекла је Вулићева.
Она је истакла да одговорност за овакве ситуације не лежи на ономе ко је именован, већ на онима који, по сваку цијену, инсистирају да на важне позиције постављају свој кадар без објективне провјере компетенција.
"Управо такав приступ је довео до урушавања система и губитка повјерења у институције", указала је Вулићева.
Према писању "Гласа Српске", мајор Памук остао је без дозволе за приступ тајним подацима, након што је утврђено да нема завршену средњу школу.
