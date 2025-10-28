Logo

Цвијановић: Надам се да није намјера да се само тихо заташка ова бламажа

Извор:

АТВ

28.10.2025

21:10

Коментари:

0
Фото: АТВ

Ово је нечувено и мора се утврдити да ли је мајор без завршене школе заиста доспио до НАТО структура и да ли му је одузета дозвола, написала је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић, на друштвеној мрежи Икс, реагујући на вијест да је мајору ОС БиХ одузета дозвола због лажне дипломе.

''Министар одбране БиХ Зукан Хелез упутио је за наредну сједницу Предсједништва приједлог за разрјешење истог овог мајора којег је некад раније предложио бошњачки члан Предсједништва Денис Бећировић, али није навео разлоге за разрјешење, те их је потребно разјаснити. Надам се да није намјера да се само тихо заташка ова бламажа'', написала је Цвијановић.

''То не би било необично јер је досадашња пракса политичког Сарајева - Kад погријеше, крију. Kад их ухвате, ћуте. А онда се, без трунке одговорности, поново представљају као 'бранитељи институција и државе''', навела је Цвијановићева.

Незапамћен случај: Мајору ОС БиХ због муљаже одузета НАТО дозвола!

