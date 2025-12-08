Бањалука: Хоће ли бити скупља вода?

Аутор:Инес Ђанковић
08.12.2025
19:15
Коментари:1
Вишегодишњег губиташа који у овом моменту има готово 7 милиона марака дуговања, од чега 4 према добављачима и три према граду, спасити може само већа цијена воде.
У Водоводу тврде : другог избора нису имали. Додатни проблем : Уставни суд Републике Српске укинуо накнаду за мјерно мјесто, па је све укалкулисано у нову цијену кубика воде од 1,56 КМ без ПДВ-а.
"Грађани ће у наредном период на мјесечном нивоу плаћати додатно 5,85 КМ. Као што сам рекао да ће нова цијена бити 1,56 по кубику ми смо имали прорачун гдје је струка рекла да то не би требало да буде испод 1, 85.", каже Радован Мајкић, директор Водовода Бањалука.
Све су прилике да ће се посегнути у новчанике грађана. Градоначелник Бањалуке наводи да је вода у Бањалуци најјефтинија и да је та иста вода која се продаје другим општинама и градовима за њихове кориснике скупља.
"Ја вам кажем, да неће моћи Водовод даље ако ово остане овако и ништа грађани не преузимају на своја леђа. То је просто тако. Па цијена горива колико је расла у посљедње 3-4 године, па цијена струје колико је расла, па цијена хране. Па неке плате, па сада иде опет минимална плата. И знате шта ћемо ставити није ни ово довољно, него ћемо морати ставити ово повећање плус варијабилни дио ако опет дође до поскупљења струје. Ми не знамо колико ће поскупити струја у јануару" каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Од поскупљења воде до сада је Бањалучане спасавало то што није било сједница Скупштине града. О захтјеву Водовода одборници скупштинске већине још немају став. Тражиће, кажу , додатне информације од Водовода.
"Ако је то цијена ел. енергије која је на нивоу 300 хиљада онда не можете оправдати то. А не поменете 120 нових радника , да не поменете да нисте приходовали 3,4,5 хиљада, Бога питај колико, за давање бесплатних прикључака, итд. Чини ми се да су сакрили одређене ствари које су код грађана непопуларне", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука
"Чињеница је да је дошло до одређених поскупљења која су утицала на рад Водовода. Ми морамо бити овдје обазриви с једне стране према нашим грађанима, с друге стране да водовод не оде у стечај", рекао је Боран Босанчић, одборник ДЕМОС-а у Скупштини града Бањалука.
Бањалучани, са којима смо разговарали, сматрају да је доста удара на новчанике. Свако мало, кажу, нешто поскупљује.
"Хоће пара више мало",
"Ја сам сама у стану. Добро ми то плаћамо власници то иде по стану 38 марака, ја сама",
"Мислим да не треба да буде. И овако обични људи преживљавају.Нема разлога да поскупљују. Нема разлога. Нека уштеди на својим трошковима Водовод", неки су од коментара грађана.
Врућ кромпир из Водовода пребацује се у градске скупштинске клупе. Предузеће које не би требало да пресуши постало је горући проблем у граду. А воде изгледа немамо довољно да покрпи све рупе које су се отвориле у Водоводу.
Најновије
Најчитаније
19
48
19
40
19
38
19
28
19
26
Тренутно на програму