Logo

Љубичаста кравата носи скривену поруку

Извор:

РТЦГ

29.10.2025

13:45

Коментари:

0
Љубичаста кравата носи скривену поруку
Фото: Vika Glitter/Pexels

Љубичаста кравата има занимљиво и вишеслојно значење, како у симболици боја, тако и у друштвеном контексту.

Ова боја је традиционално повезана са моћи, достојанством и луксузом.

Још у старом Риму и Византији љубичасту су носили искључиво цареви и високо племство, јер је била изузетно ријетка и скупа за производњу.

Због тога је до данас задржала призвук ауторитета, самопоуздања и софистицираности.

Љубичаста боја датира још из античког свијета, гд‌је је имала готово митски статус.

У старом Тиру, феничанском граду-држави (данашњи Либан), производила се из ријетког морског пужа murex, па је такозвана "тиријанска пурпура" била толико скупа да су могли да је носе само цареви и свештеници.

Римљани су њоме бојили тоге сенатора и императора, док је у Византији била симбол божанског права на владање - зато су владаре често називали "рођенима у пурпуру".

Када су кравате ушле у моду током 18. и 19. вијека, племство и високо друштво препознали су љубичасту као боју престижа, културе и интелектуалног уздизања.

У викторијанској Енглеској, мушкарци који су носили кравате у нијансама пурпурне или тамнолила сматрани су софистицираним естетама, често умјетничких склоности.

Пословни кодекс

Током 20. вијека, када кравата постаје незаобилазан дио пословног и политичког кодекса, љубичаста је задржала ореол ексклузивности.

У вријеме када су црвене и плаве кравате почеле означавати политичке таборе, љубичаста је постала боја неутралности, помирења и промишљеног ауторитета.

У савременом пословном свијету љубичаста кравата има посебно мјесто, јер јасно изражава карактер и став онога ко је носи.

Особа која је одабере обично има снажан индивидуални стил и не боји се да се истакне. Истовремено, та боја одражава креативност, самоувјереност и смиреност - јер љубичаста спаја енергију црвене и стабилност плаве.

Тамнији тонови, попут пурпурне или боје шљиве, повезују се са мудрошћу и искуством, док свјетлије нијансе - лаванда или лила - д‌јелују умјетнички, суптилно и меко.

Љубичаста кравата политичара

У политици, љубичаста кравата носи додатну симболику. Она се често доживљава као боја помирења, јединства и уравнотежености.

Настаје спајањем црвене, која означава љевицу, страст и акцију, и плаве, која симболизује десницу, стабилност и конзервативност.

Због тога, када политичар стави љубичасту кравату, он заправо поручује: "Ја сам изнад под‌јела"; "Желим сарадњу и јединство"; "Нисам екстреман - нисам ни на једној страни."

У Америци је то нарочито видљиво - политичари је носе када желе да се представе као мост између републиканаца (црвених) и демократа (плавих), односно да шаљу сигнал умјерености и сарадње.

Бивши амерички предсједник Барак Обама и садашњи предсједник САД Доналд Трамп, на примјер, повремено су носили љубичасте кравате у тренуцима када су жељели да позову на јединство послије избора.

У Европи и у нашем региону, љубичаста кравата има сличан ефекат. У Италији и Француској, гд‌је се мода природно преплиће са политиком, љубичаста је постала знак елеганције, али и политичког интегритета.

У нашем региону политичари који бирају љубичасту кравату обично желе да пошаљу поруку рационалности, дијалога и умиреног ауторитета.

Политичар који је носи најчешће д‌јелује одмјерено, интелектуално и смирено, али и довољно оригинално да се издвоји од уобичајене плаве или црвене.

У суштини - љубичаста кравата код политичара није случајна. То је боја поруке помирења, рационалности и ауторитета, често ношена у тренуцима када желе да нагласе отвореност и спремност на дијалог, преноси РТЦГ.

Подијели:

Таг:

Кравата

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вјештачка интелигенција шаље бескућнике у туђе домове, родитељи престрављени

Занимљивости

Вјештачка интелигенција шаље бескућнике у туђе домове, родитељи престрављени

4 ч

0
Астролози предвиђају: Ко излази из дугова, а за кога ће се паре лијепити

Занимљивости

Астролози предвиђају: Ко излази из дугова, а за кога ће се паре лијепити

4 ч

0
Велике паре стижу им током цијелог новембра: 3 знака имаће неочекивани добитак

Занимљивости

Велике паре стижу им током цијелог новембра: 3 знака имаће неочекивани добитак

6 ч

0
Вјерује се да ловоров лист у новчанику привлачи новац и срећу

Занимљивости

Вјерује се да ловоров лист у новчанику привлачи новац и срећу

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

14

57

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner