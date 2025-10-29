Велике паре стижу им током цијелог новембра: 3 знака имаће неочекивани добитак

Извор:
Велике паре током цијелог новембра 2025. године стижу Шкорпији, Водолији и Ваги. Ова 3 знака привлаче финансијски успјех током целог мјесеца новембра 2025. Нови почетак ће се обликовати средином мјесеца, зато се потрудите да се припремите.
Пун промјенљиве енергије и могућности, новембар 2025. је снажан мјесец за три хороскопска знака која привлаче финансијски успјех. Када почнете овај месец, радите на томе да средите свој финансијски живот. Направите преглед гдје се тренутно налазите и размислите о начинима за повећање богатства или ограничавање непотребних трошкова. Прегледајте свој буџет и инвестиције.
Имате прилику да потпуно трансформишете свој финансијски живот тако што ћете бити отворени за нове инвестиције и каријерне могућности.
Размишљање о вашим тренутним финансијама биће кључно, зато се залажите за оно што вам је потребно. Када се фокусирате на своје потребе, не ради се само о повећању ваших финансија, већ о осјећају да сте збринути.
Ова енергија треба да створи осјећај стабилности и успјеха који није само неочекивани добитак, већ права трансформација вашег финансијског стања и живота који можете живети.
Привлачиш финансијски успјех у новембру. Не бој се да идеш за оним што желиш. Твоје финансије ће бити твој примарни фокус у новембру 2025. године, али ћеш такође направити велике кораке ка повећању свог богатства. У твом животу почиње да улази велика количина енергије Стријелца, који је твој владар богатства и финансијских питања.
Марс ће први прећи у Стрелца у уторак, 4. новембра, усмеравајући твоју пажњу на акције које можеш предузети да би остварио/ла већи приход. Марс у Стрелцу се односи на акције и изборе који ће ти финансијски користити и могу укључивати инвестиције, некретнине или аспекте твоје каријере.
Ово ће вас довести до почетка сезоне Стријелца у петак, 21. новембра, у којој ћете коначно моћи да кренете напријед и предузмете акцију. Ово није вријеме да се фокусирате на пасивни приход или једноставно постављате намере за оно што желите. Умјесто тога, ваша је одговорност да преузмете контролу над својим финансијским успјехом и коначно га постигнете.
Ваш хороскопски знак привлачи финансијски успјех у новембру, зато будите свјесни да улажете у своје најбоље интересе. Ви сте вољени и дарежљиви хороскопски знак, што значи да се често налазите у ситуацији да бринете о другима. Бити великодушан са својим финансијским поклонима је одличан начин да привучете веће изобиље у свој живот. Али такође желите да се увјерите да нико не злоупотребљава вашу љубазност.
Венера ће се пребацити у Шкорпију у четвртак, 6. новембра, доносећи додатно изобиље у ваш финансијски живот. Ово може бити вријеме неочекиваних финансијских поклона или бонуса, јер ће се оно што сте изјели у универзум вратити. Међутим, то је вријеме када можете постати и неопрезни са својим трошењем.
Како се Меркур ретроградно помера у Шкорпију од уторка, 18. новембра, до суботе, 29. новембра, имаћете прилику да преиспитате своју потрошњу. Ово ће осигурати да вас нико не злоупотребљава. Знаћете и да је оно у шта улажете заиста у вашем најбољем дугорочном монетарном интересу.
Крај је једне ере, Водолије, и сада привлачите финансијски успех у новембру. Крај једне ере се често доживљава као неповољан догађај, Међутим, за вас, он представља позитивну, трајну промену у вашем финансијском стању. Од 2023. године, Сатурн се полако креће кроз Рибе, владара ваших финансија и осећаја сопствене вредности. Иако се Сатурн раније ове године померио у Овна, као дио своје ретроградности, вратио се у Рибе у септембру.
Сада, када се Сатурн директно налази у Рибама од четвртка, 27. новембра, до 13. фебруара 2026. године, улазите у посљедњу еру Сатурна у Рибама, и он ће бити одговоран да вам помогне да се уздигнете у финансијску стабилност и независност на којој сте радили.
Ову енергију ће подржати астероид Церес који ће се директно стационирати у Овну у петак, 21. новембра, што ће вам помоћи да се залажете за своје потребе и дати вам шансу да будете финансијски независни, пише Крстарица.
Тренутно на програму