Logo

Говор оца на кћеркиној свадби расплакао многе: "Предајем ти други дио свог срца"

Извор:

Кликс

28.10.2025

15:05

Коментари:

0
Говор оца на кћеркиној свадби расплакао многе: "Предајем ти други дио свог срца"
Фото: Pexels

Емотиван говор оца на вјенчању Катарине из Хрватске одушевио је, али и расплакао бројне кориснике друштвених мрежа након објаве снимка.

Снимак емотивног говора подијелила је младожењина сестра, а у само неколико сати од објаве прикупио је низ реакција. Многи су препознали искрену емоцију оца који испраћа кћерку у брачни живот.

"Десет дана сам смишљао неки идеалан говор, али њега нема. Када сам је први пут видио кад је дошла из болнице, узео сам је у руке и замолио Бога само да не личи на мене. Ипак, Бог је имао своје намјере, створио је мени и слику и прилику. Прошло је неко вријеме, па сам опет замолио Бога и он ми је услишао жељу, направио је оваквом каква јесте, и добром и ведром и осјећајном и пуном љубави.

sreca radost ljubav

Занимљивости

Крај мукама: Већ сада крећу огромне промјене за ова три знака

Тако је вријеме пролазило, па опет ја молим Бога. Рекох, Боже дај да буде сретна. И услиша Бог молитву и упозна је са Иваном", казао је младенкин отац у свом емотивном обраћању.

У свом даљем говору отац је казао: "Иване предајем ти други дио свог срца. Немам више шта да ти дам, и да ти дам један свијет, немој да зезнеш. Знам гдје станујеш".

Он је замолио присутне да подигну чаше и наздраве новом кораку у животу његове кћерке и њеног супруга. Док је држао говор, отац је заплакао, као и присутни гости и његова кћерка.

Објава је изазвала и низ коментара, а неки од њих су били: "Расплака ме човјек, како би било лијепо да свака дјевојка доживи овако дивног оца који ће показати своју захвалност Богу и своју љубав према дјетету. Али и да искрено заволи будућег мужа своје кћерке", "Ово је предивно, дај Боже свакоме оваквог тату", "Отац са срцем ко планине. Диван говор, свака ријеч из срца", "Ово је љубав и ово је прави предиван отац, примјер какви сви ми очеви треба да будемо", "Љубав ће спасити и водити свијет зато живјела љубав".

Подијели:

Тагови:

вјенчање

otac

kćerka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Баба Ванга предвидјела милионски добитак у 2026. години за ових шест хороскопских знакова

Занимљивости

Баба Ванга предвидјела милионски добитак у 2026. години за ових шест хороскопских знакова

1 ч

0
Нови језиви детаљи трагедије у Београду

Хроника

Нови језиви детаљи трагедије у Београду

1 ч

0
Хрватски парламентарци умањују број жртава Јасеновца

Регион

Хрватски парламентарци умањују број жртава Јасеновца

1 ч

0
Ово су вјештине које би сваки самохрани родитељ требало да усвоји при одгоју д‌јетета

Породица

Ово су вјештине које би сваки самохрани родитељ требало да усвоји при одгоју д‌јетета

1 ч

0

Више из рубрике

Крај мукама: Већ сада крећу огромне промјене за ова три знака

Занимљивости

Крај мукама: Већ сада крећу огромне промјене за ова три знака

1 ч

0
Баба Ванга предвидјела милионски добитак у 2026. години за ових шест хороскопских знакова

Занимљивости

Баба Ванга предвидјела милионски добитак у 2026. години за ових шест хороскопских знакова

1 ч

0
Крсна слава црква православље

Занимљивости

Шта урадити са славском свијећом послије славе?

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Крај тешким данима: Стиже срећа за ова 4 знака, осмијех им се заувијек враћа

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

16

08

Oве кованице КМ биће прављене у Хрватској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner