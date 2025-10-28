Говор оца на кћеркиној свадби расплакао многе: "Предајем ти други дио свог срца"

Извор:
Емотиван говор оца на вјенчању Катарине из Хрватске одушевио је, али и расплакао бројне кориснике друштвених мрежа након објаве снимка.
Снимак емотивног говора подијелила је младожењина сестра, а у само неколико сати од објаве прикупио је низ реакција. Многи су препознали искрену емоцију оца који испраћа кћерку у брачни живот.
"Десет дана сам смишљао неки идеалан говор, али њега нема. Када сам је први пут видио кад је дошла из болнице, узео сам је у руке и замолио Бога само да не личи на мене. Ипак, Бог је имао своје намјере, створио је мени и слику и прилику. Прошло је неко вријеме, па сам опет замолио Бога и он ми је услишао жељу, направио је оваквом каква јесте, и добром и ведром и осјећајном и пуном љубави.
Тако је вријеме пролазило, па опет ја молим Бога. Рекох, Боже дај да буде сретна. И услиша Бог молитву и упозна је са Иваном", казао је младенкин отац у свом емотивном обраћању.
У свом даљем говору отац је казао: "Иване предајем ти други дио свог срца. Немам више шта да ти дам, и да ти дам један свијет, немој да зезнеш. Знам гдје станујеш".
Он је замолио присутне да подигну чаше и наздраве новом кораку у животу његове кћерке и њеног супруга. Док је држао говор, отац је заплакао, као и присутни гости и његова кћерка.
Објава је изазвала и низ коментара, а неки од њих су били: "Расплака ме човјек, како би било лијепо да свака дјевојка доживи овако дивног оца који ће показати своју захвалност Богу и своју љубав према дјетету. Али и да искрено заволи будућег мужа своје кћерке", "Ово је предивно, дај Боже свакоме оваквог тату", "Отац са срцем ко планине. Диван говор, свака ријеч из срца", "Ово је љубав и ово је прави предиван отац, примјер какви сви ми очеви треба да будемо", "Љубав ће спасити и водити свијет зато живјела љубав".
