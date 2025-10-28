Logo

28.10.2025

14:37

Ово су вјештине које би сваки самохрани родитељ требало да усвоји при одгоју д‌јетета
Фото: Pixabay

Самохрани родитељи свакодневно морају функционисати с многим обавезама према својој д‌јеци, али како тврде стручњаци, нису све обавезе под‌једнако важне.

Кључ успјешног функционисања је у фокусирању на неколико битних родитељских вјештина. Паралелно с тим важно је остављање по страни ствари које нису толико важне и које вам беспотребно троше снагу.

Први корак који вас може учинити успјешним самохраним родитељем је стварање јасне визије живота какав желите да имате.

Најважнија вјештина која је потребна самохраним родитељима је заузимање позитивног става. Нужно је да се усмјерите на оно што вам добро иде и над чим имате контролу. С друге стране, уколико сте стално оптерећени негативним стварима, “тапкате у мјесту” и враћате уназад и себе и своје дијете. Негативне мисли које би требало да тјерате од себе су да “живот није фер” и да је “другима много лакше него вама”. Умјесто тога, увјерите и себе и дијете да можете да урадите све што замислите.

Бити самохрани родитељ је финансијски исцрпљујуће. Уколико је дошло до развода, новац од бившег супруга није новац на који је потребно да се ослањате. Важно је да се побринете за то да будете финансијски независни. Као самохрана мајка, ви немате некога на кога можете пребацити половину послова који се од вас очекују. Ако сте постали самохрана мајка након развода, морате направити неке важне промјене у свом дому, односно да дате приоритет најважнијим стварима.

Свака особа се суочава са стресом у свакодневном животу који је тешко избјећи, али начин на који управљате стресом прави разлику. Корисно је да се потрудите пронаћи активности за себе које могу максимално умањити стрес који осјећате. Савјетује се да се не препуштате штетним активностима попут преједања већ да се бавите физичком активношћу.

