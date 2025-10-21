Logo

Истраживање показало: Породице са оволико дјеце су најсрећније

Извор:

Магазин новости

21.10.2025

17:06

Коментари:

0
Породица дјеца шетња
Фото: Vidal Balielo Jr./Pexels

Колико дјеце доноси срећу домаћинству је одлука коју свака породица треба да донесе за себе. Оно што је исправно за једну породицу можда није најбоље за другу. Неке породице су срећне у дому са много дјеце, док друге проналазе срећу у мирнијем, мањем окружењу. Деценијама постоје различита мишљења о идеалној величини породице, а истраживања су показала да је четворо дјеце најбољи број за срећу.

Према студији др Бронвин Харман са Универзитета Едит Кован у Перту, родитељи који имају четворо или више дјеце пријављују највише среће и задовољства у животу. Родитељи са великим породицама суочавају се са многим изазовима, укључујући буку, хаос и финансијске притиске. Међутим, радост која долази од подизања велике породице надмашује стресне ситуације.

Марко Ђурић

Србија

Ђурић на СБ УН: Српски дух на Косову и Метохији остаје несаломив

- Срећа родитеља са великим породицама може се дјелимично приписати повезаности и осјећају сврхе који произилазе из тога што имају много дјеце. Задовољство које долази са посматрањем како дјеца расту и комуницирају, као и понос ситуације у којој се налазе, у великој мјери је посљедица радости гледања како њихова браћа и сестре комуницирају - каже др Харман.

Важно је имати на уму да је срећа субјективна. Оно што функционише за једно домаћинство можда неће бити најбоље за друго. Неки родитељи напредују у хаосу и превирању великог домаћинства, док други више воле мир и тишину мањих домаћинстава. Проналажење праве равнотеже за сваку породицу појединачно је кључно.

Подијели:

Тагови:

Дјеца

породица

sreća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Метеори небо

Занимљивости

Вечерас нас очекује киша метеора: Ево када је најбоље вријеме за посматрање

2 ч

0
Брена без трунке шминке прославила 65. рођендан

Сцена

Брена без трунке шминке прославила 65. рођендан

2 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Никшић Европска престоница културе за 2030.

2 ч

0
Пао биткоин, ево колика му је вриједност

Економија

Пао биткоин, ево колика му је вриједност

2 ч

0

Више из рубрике

Кум је духовни свједок и светиња: Постоји језиво вјероварње за оне који одбију кумство

Породица

Кум је духовни свједок и светиња: Постоји језиво вјероварње за оне који одбију кумство

5 д

0
Колико сна је потребно дјеци према узрасту?

Породица

Колико сна је потребно дјеци према узрасту?

1 седм

0
Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

Породица

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

1 седм

0
Анелис Остергорд са партнером

Породица

Удовица (101) пронашла партнера 20 година након смрти мужа

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

27

Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

19

20

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

19

17

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

19

12

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

19

03

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner