Брена без трунке шминке прославила 65. рођендан

Извор:
Гранд
21.10.2025
16:48
Коментари:0
Лепа Брена јуче је напунила 65 година, а на друштвеним мрежама открила је дјелић рођенданске атмосфере из свог породичног дома.
Она је објавила фотографију из своје виле на Бежанијској коси гдје је позирала поред торте са својим ликом, диско куглама и касетом - детаљима који симболично подсјећају на њену богату каријеру.
Без трунке шминке и са наочарима за вид, Брена је покупила комплименте, како због природног изгледа, тако и због ведрог духа који је описала уз њен хит "Боли ме уво за све".
Сцена
Андрија Милошевић жртва преваре, одмах ангажовао адвоката
Брена се уз ову фотографију захвалила свим пријатељима и фановима на честиткама за њен диван дан.
"Драги пријатељи, хвала свима на најљепшим жељама за рођендан. Ваше поруке, честитке и лијепе ријечи су ми уљепшале дан и учиниле га посебно срећним. Неизмјерно цијеним вашу пажњу, љубав и вријеме које сте одвојили да ми упутите лијепе жеље. Хвала вам што сте дио мог живота и што сте овај рођендан учинили незаборавним. Воли вас ваша Брена", написала је пјевачица.
Сцена
2 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
12 ч0
Најновије
Најчитаније
19
27
19
20
19
17
19
12
19
03
Тренутно на програму