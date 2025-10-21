Андрија Милошевић жртва преваре, одмах ангажовао адвоката

Извор:
Телеграф
21.10.2025
16:39
Глумац Андрија Милошевић огласио се на свом Инстаграм профилу и обавијестио јавност да је његов лик искориштен у сврху рекламе без његове дозволе.
Наиме, Андрија Милошевић је открио да је ангажовао адвоката за овај случај и нада се да ће томе да се стане на пут.
"Још једном да објавим да се користи АИ мој лик за некакву кокошку која доноси паре, не насједајте. Немам везе са тим. То је класична превара, покушавам преко адвоката да станем на крај тој пошасти. Већ скоро три године не рекламирам игре на срећу нити намјеравам. Дијелите ово да види што више људи, захваљујем", написао је Андрија.
Пјевачица Џејла Рамовић била је недавно жртва велике преваре, а тим поводом се на мрежама хитно огласила.
- Желим да обавијестим јавност да је реклама у којој се користи моје име, презиме, лик, као и глас лажна и да ја са њом нисам ни на који начин повезана! У тој реклами је без моје дозволе кориштен мој идентитет, а глас који се користи генерисан је помоћу вјештачке интелигенције (АИ), такође без мог знања и пристанка. Нисам учествовала у тој кампањи, нити имам било какве везе са производом или услугом која се на тај начин промовише - поручила је Џејла.
