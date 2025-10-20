Пало помирење Ралета и Ане Николић?

Извор:
Блиц
20.10.2025
22:27
Пјевачица Ана Николић пријавила је свог партнера Горана Ратковића Ралета за насиље, због чега је он добио забрану приласка од 30 дана.
Међутим, након скандала о ком је јавност брујала данима, пар је очигледно изгладио односе, те се пјевачица сада такорећи уселила код њега у кућу на Авали.
Екипа Блица посјетила је Ралетов комшилук након што су се страсти смириле, а одмах по доласку схватили су да је пјевачицин ауто паркиран одмах испред куће, док се Ралетов налази изнад у гаражи.
Како су рекле комшије, ситуација је у посљедње вријеме мирна у кући и пар се слаже, па нема сумње да су се страсти смириле.
"Долази Ана ту, али ријетко их виђамо. Мали је ово комшилук, знамо се ми који одавно ту живимо, али новајлије не баш. Мирно је, нема буке у посљедње вријеме. Евентуално увече долазе и излазе, преко дана је стварно мирно", рекла је прва комшиница, док је друга убијеђена у то да је Ана сама у кући:
"Колико знам, Рале је планирао одмор, Ана је вјероватно сама ту. Нисмо их виђали, али видим да их има више у кући. Ралету је ауто увијек ту горе, а Ана има свој. Ријетко су будни ујутру то знам".
