Радост у породици Драгане Мирковић

20.10.2025

15:29

Радост у породици Драгане Мирковић

Син Драгане Мирковић, Марко и његова супруга Мелани остварили су се у улози родитеља. Њихова породица сада је богатија за д‌јевојчицу којој су дали име Ксенија.

Како преносе медији, порођај је обављен царским резом у престижној бечкој клиници и све је протекло у најбољем реду. Мама Мелани се осећа сјајно, а мала Ксенија добила је највише оцјене на рођењу.

Даље наводе како је пјевачица пресрећна, али да се данас потпуно повукла из јавности, искључила телефоне и посветила породици, желећи да овај посебан дан проживи у кругу најмилијих.

Dragana Mirković

Пјевачица

