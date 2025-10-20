Радост у породици Драгане Мирковић

20.10.2025
15:29
Коментари:0
Син Драгане Мирковић, Марко и његова супруга Мелани остварили су се у улози родитеља. Њихова породица сада је богатија за дјевојчицу којој су дали име Ксенија.
Како преносе медији, порођај је обављен царским резом у престижној бечкој клиници и све је протекло у најбољем реду. Мама Мелани се осећа сјајно, а мала Ксенија добила је највише оцјене на рођењу.
Даље наводе како је пјевачица пресрећна, али да се данас потпуно повукла из јавности, искључила телефоне и посветила породици, желећи да овај посебан дан проживи у кругу најмилијих.
