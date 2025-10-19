Еминем има нову дјевојку послије 19 година?

19.10.2025
15:02
Коментари:0
Еминем се не плаши да споји посао и задовољство. Према више извора, 53-годишњи репер је у вези са својом фризерком Катрином Малота.
Катрина, која је, као и познати репер, родом из Мичигена, ради као стилиста и шминкерка посљедњих 15 година. На својој веб страници каже да је професионално сарађивала са оним што назива „локалним локалним генијем Еминемом“, као и са звијездама попут Снуп Дога, Робина Тика и 50 Сента, извјештава Е!Онлајн .
Еминемова посљедња јавна веза била је са бившом супругом Кимберли Скот, са којом је био у браку већи дио свог одраслог живота. Њихова љубавна прича почела је у средњој школи и претворила се у једну од најтурбулентнијих веза у музици - пуну страсти, сукоба, помирења и бола.
Сцена
Еминем тужи Мету: Тражи милионску одштету
Вјенчали су се два пута, прво 1999. и поново накратко 2006. године, али њихова веза никада није заиста нестала из његових пјесама нити из његовог живота. Ким је била и остала његова највећа инспирација. Иако репер није јавно показивао своју нову партнерку скоро двије деценије, био је потпуно посвећен својим очинским дужностима према својој дјеци - Алаини (32), Хејли (29) и Стивију (23).
Република Српска
3 ч8
Свијет
3 ч0
Србија
3 ч0
БиХ
4 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
44
18
22
18
14
18
12
18
10
Тренутно на програму