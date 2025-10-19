Logo

Еминем има нову дјевојку послије 19 година?

19.10.2025

15:02

Фото: Youtube/ screenshot/ msvogue23

Еминем се не плаши да споји посао и задовољство. Према више извора, 53-годишњи репер је у вези са својом фризерком Катрином Малота.

Катрина, која је, као и познати репер, родом из Мичигена, ради као стилиста и шминкерка посљедњих 15 година. На својој веб страници каже да је професионално сарађивала са оним што назива „локалним локалним генијем Еминемом“, као и са звијездама попут Снуп Дога, Робина Тика и 50 Сента, извјештава Е!Онлајн .

Еминемова посљедња јавна веза била је са бившом супругом Кимберли Скот, са којом је био у браку већи дио свог одраслог живота. Њихова љубавна прича почела је у средњој школи и претворила се у једну од најтурбулентнијих веза у музици - пуну страсти, сукоба, помирења и бола.

eminem sc jt

Сцена

Еминем тужи Мету: Тражи милионску одштету

Вјенчали су се два пута, прво 1999. и поново накратко 2006. године, али њихова веза никада није заиста нестала из његових пјесама нити из његовог живота. Ким је била и остала његова највећа инспирација. Иако репер није јавно показивао своју нову партнерку скоро двије деценије, био је потпуно посвећен својим очинским дужностима према својој дјеци - Алаини (32), Хејли (29) и Стивију (23).

Тагови:

Eminem

djevojka

