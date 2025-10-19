Селена Гомез се огласила због Хејли, чини се да су милијардерке поново ''у рату''

19.10.2025
10:32
Коментари:0
Чини се да су милијардерке и власнице козметичких империја, Селена Гомез и Хејли Бибер, поново у рату.
Селена је реаговала на, како се чини, прозивку своје дугогодишње ривалке Хејли у објави која је убрзо обрисана са Инстаграма, и то рано у суботу ујутру.
"Само оставите дјевојку на миру. Може да каже шта год жели. То ни на који начин не утиче на мој живот. У питању је важност, не интелигенција. Будите љубазни. Сви брендови ме инспиришу", написала је Гомез у својим Инстаграм причама.
Сцена
Џастин Бибер потезом на дан вјенчања Селене Гомез изазвао хаос на мрежама
Портпарол Хејли Бибер изјавио је за Пејџ Сикс да "ниједан" њен коментар није био директно усмјерен на Селену Гомез. Ипак, чини се да је Селена то другачије схватила. Ни Гомез ни Хејли нису одмах одговориле на медијске упите о најновијем развоју ситуације.
Подсјетимо, обожаваоци су већ у јуну посумњали да је стари сукоб између Хејли и Селене поново оживио, након што је изгледало да се више не прате на друштвеним мрежама.
Њих двије су раније покушале да закопају ратне сјекире – Хејли је у интервјуу за подкаст "Call Her Daddy" 2022. године изјавила да је између њих "све у реду" и да "нема мржње".
Сцена
Селена Гомез: Имам много здравствених проблема, не могу да имам дјецу
Годину дана касније, Селена је чак јавно замолила своје фанове да "престану" са сајбер насиљем над Хејли, која има 28 година. Убрзо након тога, двijе звijезде су шокирале јавност када су позирале заједно на догађају Academy Music Gala, а њихове фотографије су обишле цијели свијет.
Хејли је тада лајковала фотографије.
Ипак, изгледа да је период мира био кратког даха. Посљедње размирице поново су покренуле нагађања да између двије звијезде још увијек тиња ривалство — и то упркос покушајима да покажу како су обје "превазишле прошлост".
(Она.рс)
Сцена
18 ч0
Сцена
22 ч0
Сцена
22 ч0
Сцена
22 ч0
Најновије
Најчитаније
10
43
10
36
10
36
10
32
10
25
Тренутно на програму