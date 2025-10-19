Logo

Селена Гомез се огласила због Хејли, чини се да су милијардерке поново ''у рату''

19.10.2025

10:32

Фото: Instagram/@selenagomez/screenshot
Фото: Instagram/@selenagomez/screenshot

Чини се да су милијардерке и власнице козметичких империја, Селена Гомез и Хејли Бибер, поново у рату.

Селена је реаговала на, како се чини, прозивку своје дугогодишње ривалке Хејли у објави која је убрзо обрисана са Инстаграма, и то рано у суботу ујутру.

"Само оставите дјевојку на миру. Може да каже шта год жели. То ни на који начин не утиче на мој живот. У питању је важност, не интелигенција. Будите љубазни. Сви брендови ме инспиришу", написала је Гомез у својим Инстаграм причама.

Dzastin Biber

Сцена

Џастин Бибер потезом на дан вјенчања Селене Гомез изазвао хаос на мрежама

Хејли поручује ово

Портпарол Хејли Бибер изјавио је за Пејџ Сикс да "ниједан" њен коментар није био директно усмјерен на Селену Гомез. Ипак, чини се да је Селена то другачије схватила. Ни Гомез ни Хејли нису одмах одговориле на медијске упите о најновијем развоју ситуације.

Стари сукоб поново букти

Подсјетимо, обожаваоци су већ у јуну посумњали да је стари сукоб између Хејли и Селене поново оживио, након што је изгледало да се више не прате на друштвеним мрежама.

Њих двије су раније покушале да закопају ратне сјекире – Хејли је у интервјуу за подкаст "Call Her Daddy" 2022. године изјавила да је између њих "све у реду" и да "нема мржње".

Selena Gomez

Сцена

Селена Гомез: Имам много здравствених проблема, не могу да имам д‌јецу

Годину дана касније, Селена је чак јавно замолила своје фанове да "престану" са сајбер насиљем над Хејли, која има 28 година. Убрзо након тога, двijе звijезде су шокирале јавност када су позирале заједно на догађају Academy Music Gala, а њихове фотографије су обишле цијели свијет.

Хејли је тада лајковала фотографије.

Кратко трајно примирје

Ипак, изгледа да је период мира био кратког даха. Посљедње размирице поново су покренуле нагађања да између двије звијезде још увијек тиња ривалство — и то упркос покушајима да покажу како су обје "превазишле прошлост".

(Она.рс)

