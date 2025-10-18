Едита најновијом објавом шокирала све: ''Можда се повучем из јавног живота''

18.10.2025
16:04
Едита Арадиновић је једна од пјевачица која важи за најатрактивније на јавној сцени.
Годинама уназад она изгледа беспријекорно а то дугује прије свега својој дисциплини, редовним тренинзима и здравој исхрани.
Ипак, пјевачица је недавно признала да је набацила килограме, а иако тврди да јој сметају, на њој изгледају савршено.
Пјевачица је сада открила шта је у стању да уради како би их се ријешила, а како је у најновијој објави открила има их +11.
Едита је подијелила слику из теретане и кратко написала:
''Људи ја сам сад +11 кг. Можда се повучем из јавног свијета, а можда до љета будем ракета. Видјећемо'', написала је она.
Ипак, да се килограми нису "сами од себе набацили" како већина нас зна да оправда ситуацију, доказује и једна од Едитиних слика са сторија гдје је показала да ужива у слаткишима, на тањиру је био миx разних слаткиша док је на другом тањиру било мафина, а Едита очигледно да као свако од нас не може да им одоли и да једноставно и њој некад "попусте кочнице" када је храна у питању.
