Овај сок је најздравијих за наш организам

Аутор:Сања Трифковић
21.12.2025
19:31
Коментари:0
За сок од спелте сматра се да је један од најздравијих за наш организам. Има бројне благотворне ефекте по наше здравље – почевши од тога да јача имуни систем, алкализује и чисти организам од свих токсина, преко тога да побољшава крвну слику и да даје енергију, па све до тога да има снажна антиканцерогена својства.
У Бијељини се овај сок производи у домаћинству Споменка Пејића.
„То је једна биљка koja je веома здрава. Пуна је витамина и минерала, А, Б, Е, Ф, К, али најбитније је витамин Б17, он је најбитнији , он убија те канцерогене и малигне ћелије, ту су и минерали калцијум, магнезијум, цинк као и селен. Селен рецимо он исто „убија“ те канцерогене ћелије, а знамо да је цинк главни састојак инзулина у људском организму, што значи да аутоматски обара шећер, односно држи га под контролом. Онај ко пати од високог шећера, с овим ће да га регулише", рекао је произвођач спелте Споменко Пејић.
Спелта се у Европи и Азији вијековима одржала, замијенила ју је комерцијалнија пшеница али се спелта враћа. Сматра да се да сок од спелте има готово све што је нашем организму неопходно за оптимално функционисање. Многи тврде да само једна чаша сока од спелте има корисних, нутритивних материја колико и 2 килограма свежег поврћа. Узгој није лак као ни поступак цијеђења, посебно ако то радите на природан начин као Пејићи.
„Може да се узгаја на отвореном и да се прерађује и циједи тај сок али ми то овдје радимо у строго контролисаним условима на температури од 20-21 степен, блаженост ваздуха 60% да све буде контролисано и чисто здраво, нема никаквих додатака, јер нпр.кад пада киша она црвена она ће донијети свашта у ту пшеницу, али ето и супстрат користимо онај који је стерилан, све мора бити како треба, сам узгој ове пшенице спелте и цијеђење сока траје око 15-20 дана", додао је Пејић.
Посао није лак. Од сјемена, рода, шишања и цијеђења пролази кроз бројне процесе. Сок када се исциједи мора се одмах заледити како би сачувао своја својства. Кад се користи, дневна доза је 30 милилитара, вади се из замрзивача, отопи се у бочицу и пије се на празан желудац како би дошло до детоксикације организма. За детоксикацију организма предлог је да се користи мјесец дана. Потражња за овим напитком је огромна, кажу Пејићи, зато се труде да узгоје потребне количине јер нажалост много је и старих и младих који долазе да купе сок у медицинске сврхе.
