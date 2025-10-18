Буран живот нашег пјевача: Два пута мијењао вјеру, преотео жену Шерифу Коњевићу

Извор:
На данашњи дан, 18. октобра 2007. године, преминуо је легендарни певач Амир Решић, јавности познатији као Нино Решић, у 43. години живота.
Мало ко зна да је Нино Решић промијенио вјеру па је од Амира постао Никола. Многи кажу да је из ислама прешао у православље због тржишта и каријере, да би 2004. године опет име промијенио у Амир. Тада су га сви прозивали да је "вјеру продао за вечеру", док је он о свему ћутао.
Нино је добио прву кћерку Амелу у ванбрачној заједници. Након тога Нино се два пута женио и добио још двије кћерке Сандру и Тамару. Иако разлози његовог преласка из ислама у православље и промјена имена из Амир у Никола никада нису до краја разјашњени сматра се да је то урадио због љубави према првој супрузи која је била православне вероисповијести.
Оно што је сигурно јесте то да је његов љубавни и породични живот имао велики утицај на његову каријеру. Љубавни проблеми често су се одразили и на успешност албума које је објављивао. Његов најбурнији однос је био са Јасном Коњевић, бившом супругом његовог колеге Шерифа Коњевића.
Јасна и Нино су имали одличан однос, али су други, како је тада тврдио Нино, њима покушавали да направе пакао од живота. На крају су се растали, али су остали у добрим односима.
"Јасна је била највећа љубав мог живота. Остали смо нераздвојни пријатељи. Довољно је да једно друго желимо да сретнемо и да окренемо телефон, и већ за неколико сати смо заједно као да се никада нисмо растали", причао је пјевач о својој супрузи након развода, а Шериф Коњевић му је био болна тема.
"Причало се да сам Шерифу преотео жену, иако смо Јасна и ја почели да се забављамо неколико мјесеци послије њиховог развода", испричао је тада Нино.
Преминуо је 2007. у 43. години, а детаљи из његовог приватног живота и даље интригирају домаћу јавност. Иако су од смрти Нина Решића прошле скоро двије деценије, у јавности још увијек круже различите теорије и приче о свему што се дешавало тик пред крај његовог живота.
Пјевачица и његова колегиница Нела Бијанић открила је потресне детаље о њему.
"Код Нина Решића сам била на свадби, жао ми је што је тако завршио. Била сам му и гост на концерту. Сјајан пјевач, највећа мушка звијезда. Био је пуно заузет, завршио је са посљедњих 20 евра туђих у џепу. Златна кочија пролази једном у животу, не пролази сваки дан, ако сте узели злато – узели сте. Сада причам генерално, морате створити нешто да имате иза себе, морате имати нешто када дођете у неке 60-70 године и више не можете да пјевате", рекла је Нела раније за медије
Баш из тог разлога, његов некадашњи менаџер, Нермин Адемовић, одлучио је својевремено да отвори душу у пјевачу, бијесан због свих који се "каче" на његово име, како је рекао, желећи да себи дају на значају. Он је том приликом открио с каквим се мукама Нино борио, проговорио о његовим посљедњим данима, али и о изјавама Нинове кћерке Сандре, као и о пјевачевим дневницима који су још увијек велика мистерија за јавност.
Сандра је свејевремено прокоментарисала како је изгледао њихов однос, док је Нино био у канџама алкохолизма.
"Трудио се, долазио је код нас када му је било тешко. Није имао новца пред крај, трошио је на све само не на нас. Био је зависник од алкохола, лијечио се пар пута али није успјело. Пио је двије литре вотке дневно, био је питом и миран... Нисам рекла да је он био лош отац, али није умио."
