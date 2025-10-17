Данас је мало ко препознаје: Пјевачица оперисала желудац и смршала више од 70 килограма

17.10.2025
20:45
Ивона Јовановић прославила се учешћем у музичком такмичењу "Звезде Гранда" 2014. године када се сусрела са критикама на рачун физичког изгледа.
Ивона је годинама водила борбу са вишком килограма, а након савјета покојног Саше Поповића је одлучила да живот промијени из коријена.
''Што је више килограма, то је маснији глас, ето доказа'', изјавила је својевремено Ивона која је смршала више од 70 килограма, преноси Блиц.
Она је одлучила да у Турској оде на операцију желуца.
''Била сам на разним дијетама, али ниједна ми није помогла. Одлуку сам донијела 6. августа, а већ два дана касније отпутовала сам у Истанбул код врхунског хирурга. Прошла сам цијелу процедуру и убрзо била оперисана'', открила је Ивона која је након операције била на специјалном режиму исхране и редовно је тренирала.
