Данас је мало ко препознаје: Пјевачица оперисала желудац и смршала више од 70 килограма

17.10.2025

20:45

Данас је мало ко препознаје: Пјевачица оперисала желудац и смршала више од 70 килограма
Фото: Youtube screenshot

Ивона Јовановић прославила се учешћем у музичком такмичењу "Звезде Гранда" 2014. године када се сусрела са критикама на рачун физичког изгледа.

Ивона је годинама водила борбу са вишком килограма, а након савјета покојног Саше Поповића је одлучила да живот промијени из коријена.

''Што је више килограма, то је маснији глас, ето доказа'', изјавила је својевремено Ивона која је смршала више од 70 килограма, преноси Блиц.

Она је одлучила да у Турској оде на операцију желуца.

''Била сам на разним дијетама, али ниједна ми није помогла. Одлуку сам донијела 6. августа, а већ два дана касније отпутовала сам у Истанбул код врхунског хирурга. Прошла сам цијелу процедуру и убрзо била оперисана'', открила је Ивона која је након операције била на специјалном режиму исхране и редовно је тренирала.

Звезде Гранда

Сцена

Велика промјена у Звездама Гранда, ова пјевачица је члан жирија умјесто Милија

''Свако јутро када се пробудим, видим нови призор у огледалу. Почела сам да тренирам јогу, која ми помаже да се изборим са стресом и да одржим баланс'', истакла је Ивона.

Данас на друштвеним мрежама имамо прилике да видимо како она изгледа, а сви су јој честитали на истрајности.

Zvezde Granda

smršala

Пјевачица

Ivona Jovanović

