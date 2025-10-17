Logo

Иван Ивановић након отказа на Блицу открио шта ће бити са његовом емисијом

17.10.2025

17:43

Коментари:

1
Иван Ивановић након отказа на Блицу открио шта ће бити са његовом емисијом

Водитељ Иван Ивановић, 1. августа ове године, саопштио је јавности да је добио отказ на Блиц телевизији.

У саопштењу које је објавио тада на свом Инстаграм профилу навео да је поменута телевизија искористила своје право и прекинула уговор.

О томе се потом огласила и Блиц телевизија, а више од два мјесеца није се знало гдје ће водитељ Иван Ивановић прећи са својом ауторском емисијом "Вече са Иваном Ивановићем".

Након краће паузе, водитељ је данас подијелио новости и најавио почетак нове сезоне.

- Вечерас почиње 17. сезона, на мом Јутјуб каналу. Нико у Европи (вјероватно ни свијету) никада није урадио оно што ћете гледати - написао је водитељ Иван Ивановић и додао:

- Нова ера ТВ садржаја почиње вечерас, у Србији. Вероватно најбесмисленијем мјесту за сањање и остваривање снова. Утолико ми је сваки овакав тренутак дражи - написао је Иван Ивановић.

Подијели:

Тагови:

Ivan Ivanović

emisija

Jutjub

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Иван Ивановић добио отказ

Сцена

Иван Ивановић добио отказ

2 мј

0
Јелена Томашевић о кризи са Иваном: Ја да испаднем јадница, не долази у обзир!

Сцена

Јелена Томашевић о кризи са Иваном: Ја да испаднем јадница, не долази у обзир!

1 год

0
Овако је настала већ сада позната сцена са Слободом Мићаловић и Иваном Босиљчићем

Култура

Овако је настала већ сада позната сцена са Слободом Мићаловић и Иваном Босиљчићем

1 год

0
Иван Ивановић дао отказ

Сцена

Иван Ивановић дао отказ

1 год

0

Више из рубрике

Контроверзни Бијељинац платио Розги 25.000€ да му пјева сат времена

Сцена

Контроверзни Бијељинац платио Розги 25.000€ да му пјева сат времена

4 ч

0
Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

Сцена

Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

4 ч

0
Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу

Сцена

Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу

5 ч

0
Огласило се тужилаштво о случају Вујадина Савића - покренута истрага

Сцена

Огласило се тужилаштво о случају Вујадина Савића - покренута истрага

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

15

Двоструки аршини према Србима од стране Суда БиХ: Махмуљин шета на слободи, не знају ни гдје је

19

10

Јединство више него потребно: Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

18

57

Централне вијести, 17.10.2025.

18

54

Двије особе у тешком стању након превртања аутобуса

18

46

Ужас у Хрватској: Покушао убити супругу и дијете, па извршио самоубиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner