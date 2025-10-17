Иван Ивановић након отказа на Блицу открио шта ће бити са његовом емисијом

17.10.2025
Водитељ Иван Ивановић, 1. августа ове године, саопштио је јавности да је добио отказ на Блиц телевизији.
У саопштењу које је објавио тада на свом Инстаграм профилу навео да је поменута телевизија искористила своје право и прекинула уговор.
О томе се потом огласила и Блиц телевизија, а више од два мјесеца није се знало гдје ће водитељ Иван Ивановић прећи са својом ауторском емисијом "Вече са Иваном Ивановићем".
Након краће паузе, водитељ је данас подијелио новости и најавио почетак нове сезоне.
- Вечерас почиње 17. сезона, на мом Јутјуб каналу. Нико у Европи (вјероватно ни свијету) никада није урадио оно што ћете гледати - написао је водитељ Иван Ивановић и додао:
- Нова ера ТВ садржаја почиње вечерас, у Србији. Вероватно најбесмисленијем мјесту за сањање и остваривање снова. Утолико ми је сваки овакав тренутак дражи - написао је Иван Ивановић.
