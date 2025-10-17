Logo

Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу

17.10.2025

14:02

Глумац Том Хенкс провозао се њујоршким метроом и још једном показао да је једна од најскромнијих холивудских звијезда.

Глумац, чије се богатство процјењује на 400 милиона долара, био је ненаметљиво обучен и носио је маску за лице.

Ипак, иако је покушао да остане непрепознатљив, правим обожаваоцима није могао да промакне, а његове фотографије из метроа брзо су се прошириле друштвеним мрежама, преноси Нова.

Хенкс је током вожње д‌јеловао потпуно опуштено - стајао је близу врата и посматрао гужву као и сваки други путник.

Иако глумац сигурно има личног возача, придружио се све већем броју славних који су посљедњих мјесеци виђени како користе метро за кретање Менхетном, међу њима и глумац Харисон Форд, пише "Daily Mail".

Хенксово појављивање у јавности услиједило је само неколико мјесеци након што је његова ћерка Е.А. Хенкс објавила шокантну аутобиографију у којој детаљно описује своје наводно тешко детињство.

У књизи Е.А. говори о проблемима својих родитеља - Тома Хенкса и покојне глумице Саманте Луис, која је преминула 2002. године након борбе с раком.

donald-tramp-28082025

Свијет

Трамп: Посљедњи разговор са Путином могао би да води ка миру

Е.А. је првих пет година живота провела у Лос Анђелесу са оба родитеља, све док се нису развели 1987.

У књизи се присјећа како је мајка, без најаве, одлучила да пресели њеног старијег брата Колина и њу из Лос Анђелеса у Сакраменто.

Такође је открила да су је емоционално и физичко злостављање мајке натјерали да се врати да живи код оца.

У мемоарима наводи да вјерује како је њена мајка, иако никада није званично дијагностикована, патила од биполарног поремећаја с епизодама екстремне параноје и заблуда.

У јуну је Хенкс похвалио своју ћерку због искрености у суочавању с мрачним дијеловима свог живота, преноси Еспресо.

"Нисам изненађен што је моја ћерка имала довољно снаге и радозналости… да истражи ту тему о којој је, по мом мишљењу, била изузетно искрена", рекао је Хенкс.

Иначе, Хенкс се 1988. оженио глумицом Ритом Вилсон. Пар је у браку већ 37 година и имају двоје д‌јеце - Чета (34) и Трумана (29).

