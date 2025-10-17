Џенифер Лопез ставила тачку на болну тему

Извор:
ЦдМ
17.10.2025
08:53
Коментари:0
Пјевачица и глумица Џенифер Лопез коначно је проговорила о гласинама да је разлог раскида вјеридбе са бившим спортистом Алексом Родригезом била његова преписка са звијездом ријалитија "Southern Charm" Мадисон ЛеКрој.
У емисији ""Watch What Happens Live with Andy Cohen", док је играла игру "Plead The Fifth", Лопез је са смјешком одговорила на питање водитеља о наводним директним порукама (ДМ) које је Родригез слао Мадисон.
"Више немам шта да кажем о приватном животу", кратко је изјавила Џенифер.
"Мислим да сам с тим завршила" додала је уз осмијех.
Публика је њен одговор наградила громогласним аплаузом, на шта је Лопез весело узвикнула: "Да! Подршка".
Џенифер и Алек су се упознали 2017. године, а њихова веза брзо је напредовала до заједничког дружења са дјецом из претходних веза.
Сцена
Како је Александра Пријовић одржала витку линију након порођаја
Вјерили су се у марту 2019, али су планове за вјенчање морали да одложе због пандемије корона вируса.
Скандал је избио 2021. када је звијезда "Southern Charma", Дени Берд, тврдила да је ЛеКрој имала видео позив са Родригезом.
Касније је Мадисон признала да је размјењивала поруке са познатим играчем бејзбола, али је негирала било какве даље сусрете.
Извори блиски пару тада су рекли медијима да је управо овај скандал био кап која је прелила чашу, па су Алек и Џенифер прекинули вјеридбу у марту 2021. године, преноси "ЦДМ".
Најновије
Најчитаније
11
14
11
10
11
05
11
00
11
00
Тренутно на програму