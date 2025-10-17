Logo

Преминуо оснивач и гитариста бенда Kiss

17.10.2025

08:15

Преминуо оснивач и гитариста бенда Kiss
Фото: Printscreen/Youtube/Rock Feed

Пол Даниел "Ace" Фрили, суоснивач и главни гитариста легендарног рок бенда Kiss и члан Рокенрол куће славних, преминуо је од повреда задобијених приликом пада прошлог мјесеца, према изјави његове породице. Имао је 74 године.

Фрилијева породица написала је у изјави: "Потпуно смо схрвани и сломљеног срца. У његовим посљедњим тренуцима имали смо срећу да смо га могли окружити љубавним, брижним, мирним ријечима, мислима, молитвама и намјерама док је напуштао ову земљу. Чувамо све његове најљепше успомене, његов смијех и славимо његове снаге и доброту коју је поклањао другима. Величина његове смрти је епских размјера и изван схватања. Размишљајући о свим његовим невјероватним животним постигнућима, успомена на Ејса ће живјети заувијек!"

Његови дугогодишњи колеге из бенда, Пол Стенли и Џин Симонс из Kiss-a, написали су у изјави: "Схрвани смо смрћу Ејса Фриља. Био је битан и незамјењив рок војник током неких од најформативнијих темељних поглавља бенда и његове историје. Он је и увијек ће бити дио оставштине Kiss-a. Наше мисли су са Џенет, Моник и свима онима који су га вољели, укључујући наше обожаватеље широм свијета."

саобраћај-Бањалука-колапс 1

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

Иако је Kiss, који је наступао у театралној шминки и костимима, добио мало поштовања од музичких критичара и рок интелигенције, њихов утицај на генерацију музичара и обожаватеља био је огроман и трајан. Пјесме бенда биле су у многим аспектима врата за њихове концерте и мистику већу од живота: У ери која је претходила МТВ-у, њихови наступи били су готово претежно визуални и искуствени, с експлозијама, бљувањем ватре, гитарама које су избацивале дим и ватрометом.

Ипак, мистика Kiss-a била је кључна: лица чланова бенда нису била откривена више од деценије, до када су Фрили и бубњар Питер Крис напустили бенд.

Фрили је био познат као "Свемирски ас" и његовао је тај имиџ на позорници.

Тагови:

Kiss

Пол Даниел Фрили

