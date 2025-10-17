Радници вртића у Бијељини ступају у штрајк упозорења

Извор:
РТРС
17.10.2025
07:57
Коментари:0
Синдикална организација Јавне установе Дјечији вртић "Чика Јова Змај" из Бијељине донијела је одлуку о ступању у штрајк упозорења.
Радници ступају у једночасовни штрајк упозорења данас, због дуговања Градске управе према овој предшколској установи, односно због неисплаћених плата и накнада.
Предсједник Синдикалне организације Дјечијег вртића "Чика Јова Змај" Бијељина, Адриана Мирић, у разговору за РТРС истиче да Градска управа Бијељине радницима дугује регрес и топли оброк за мјесец август и септембар, те да проблем са нередовном платом траје већ мјесецима.
- Плата нам није редовна и не исплаћује се у законском року. Наши кључни захтјеви су да плата буде редовна и да нам се исплаћују регрес и топли оброк. То нису додатна примања – они у цјелини чине једну просјечну плату. Ако вам неко то не исплати, нисте добили комплетну плату. Мјесечно добијемо око 70 одсто наших личних примања, и од тога се не може живјети. За то нема оправдања, јер вртић има комплетан буџет за 2025. годину и нема разлога да се наставља оваква пракса. Због тога смо одлучили да уђемо у континуирану и непрекинуту борбу – док нам плате не буду исплаћиване једном у 30 дана - каже Мирићева.
Додаје да су се радници већ уморили и исцрпили, али да су недавно одржали састанак на којем су одлучили да настављају своју борбу.
- Преко љета смо направили паузу, међутим стање је апсолутно исто. Имали смо мирни протест, сада организујемо штрајк упозорења, и надам се да ћемо нешто постићи у овој борби. Ово није проблем само у нашем вртићу – исти проблем постоји и у другим установама у граду Бијељина - истиче Мирићева.
Друштво
Република Српска богатија за 21 малог становника
Поручује да радници никада нису добили званичан одговор од Градске управе.
- Од добављача нам стално стижу опомене, неки су нас чак и тужили. Када дође до тужбе, обавезе према адвокатима често буду веће од самог дуга. Градска управа вртићу дугује око милион КМ, заједно са трошковима адвоката. За децембарску плату прошле године морали смо судским путем да поднесемо захтјев. Тек сада та плата људима стиже на рачун - каже Мирићева.
Наглашава да је основно право радника његова плата, те да је изазовно и апсолутно водити овакве борбе.
- Једно вријеме смо имали редовна примања за вријеме тренутног градоначелника. Шта се у међувремену десило – не знамо. Ово није једноставан посао. Имамо пуно дјеце и треба их извести на прави пут, а ми се боримо са унутрашњим проблемима јер не знамо када ћемо и да ли ћемо добити плату - рекла је Мирићева.
Истиче да ови нагомилани проблеми многе раднике наводе на промјену посла, јер како каже тешко могу да изађу на крај са овом ситуацијом.
- Ова ситуација иде у правцу генералног штрајка, и вјероватно ћемо на крају и ступити у генерални штрајк. А када у њега уђемо, нећемо изаћи док се сви захтјеви не испуне - јасна је Мирићева.
Дјечији вртић "Чика Јова Змај" има 138 запослених и преко 900 дјеце. Мирићева истиче да су у овој ситуацији сви угрожени.
- Ако будемо морали ставити кључ у браву, биће то посљедња опција – али ако не буде другог избора, мораћемо. Родитељи нам пружају подршку. Никада до сада нисмо имали ниједан инцидент са њима, и на томе им се искрено захваљујем - закључује Мирићева.
Градови и општине
15 ч0
Градови и општине
15 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
23 ч0
Најновије
Најчитаније
11
14
11
10
11
05
11
00
11
00
Тренутно на програму