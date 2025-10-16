Logo

Билећка скупштина једногласна да сједиште ХЕ "Дабар" буде у овој општини

Извор:

СРНА

16.10.2025

11:56

Коментари:

0
Билећка скупштина једногласна да сједиште ХЕ "Дабар" буде у овој општини

Скупштина општине Билећа сагласна је да сједиште Хидроелектране /ХЕ/ "Дабар" буде у Билећи и данас је једногласно усвојила закључак о томе, који ће бити упућен надлежним органима.

Начелник општине Миодраг Парежанин рекао је да сједиште ХЕ "Дабар" треба да буде у Билећи из много разлога, а један од њих је тај што је машинска зграда те хидроцентрале управо на подручју ове локалне заједнице.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп потврдио да је одобрио ЦИА операције у Венецуели

"У читавом систему `Горњих хоризоната` највише ствари се дешава на подручју општине Билећа и зато сматрам да су оправдани разлози зашто ми то тражимо", изјавио је Парежанин новинарима након тематске сједнице посвећене овом питању.

Он је истакао да општина неће одустати од тога јер не траже ничије, наглашавајући да су изабрани да се боре за интересе мјештана ове локалне заједнице, те оцијенио да су на вријеме поднијели иницијативу.

Парежанин је подсјетио на то да је у ранијим разговорима руководства општине Билећа са министрима и предсједником Републике Српске истакнто да они немају ништа против тога јер би то допринијело и равномјернијем развоју Херцеговине.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Руте не зна ништа о руским пилотима и морнарима

Одборник СДС-а у Скупштини општине Билећа Срђан Самарџић сматра да би сједиште ХЕ "Дабар" у Билећи исправило историјску неправду над овом општином, пошто се двије трећине Билећког језера налази на подручју ове локалне заједнице, а сједиште ХЕТ-а у Требињу.

Подијели:

Тагови:

Билећа

skupština

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Осигирање један од стубова финансијске стабилности

Република Српска

Минић: Осигирање један од стубова финансијске стабилности

33 мин

0
Ове навике вам могу помоћи да се ослободите стреса за само 10 минута

Здравље

Ове навике вам могу помоћи да се ослободите стреса за само 10 минута

37 мин

0
Њемачка уводи' 'активну пензију'': 2.000 евра мјесечно онима који наставе да раде

Свијет

Њемачка уводи' 'активну пензију'': 2.000 евра мјесечно онима који наставе да раде

39 мин

0
Почели четврти "Дани осигурања Републике Српске"

Република Српска

Почели четврти "Дани осигурања Републике Српске"

43 мин

0

Више из рубрике

đaci, škola, školski pribor

Градови и општине

Субвенције ђачког превоза за 204 средњошколца

52 мин

0
"Да ли Семберији треба спорт?" Клубови више од годину дана без новца

Градови и општине

"Да ли Семберији треба спорт?" Клубови више од годину дана без новца

16 ч

0
Центар за социјални рад Бијељина: Радници без плата, дуг града премашио три милиона КМ

Градови и општине

Центар за социјални рад Бијељина: Радници без плата, дуг града премашио три милиона КМ

21 ч

0
Шулић: Покренута иницијатива о проглашењу Козаре ваздушном бањом

Градови и општине

Шулић: Покренута иницијатива о проглашењу Козаре ваздушном бањом

22 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

20

Нестле планира отпуштање 16.000 радника

12

08

Стиже четврто свјетло на семафор

12

07

Љубиша Буха Чуме у бјекству, суд расписао потрагу

12

03

Нетанјаху: Борба није завршена!

11

59

Скандал у Италији: Ухапшени Лука Вилдоза и Милица Тасић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner