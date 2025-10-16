Билећка скупштина једногласна да сједиште ХЕ "Дабар" буде у овој општини

Извор:
СРНА
16.10.2025
11:56
Скупштина општине Билећа сагласна је да сједиште Хидроелектране /ХЕ/ "Дабар" буде у Билећи и данас је једногласно усвојила закључак о томе, који ће бити упућен надлежним органима.
Начелник општине Миодраг Парежанин рекао је да сједиште ХЕ "Дабар" треба да буде у Билећи из много разлога, а један од њих је тај што је машинска зграда те хидроцентрале управо на подручју ове локалне заједнице.
"У читавом систему `Горњих хоризоната` највише ствари се дешава на подручју општине Билећа и зато сматрам да су оправдани разлози зашто ми то тражимо", изјавио је Парежанин новинарима након тематске сједнице посвећене овом питању.
Он је истакао да општина неће одустати од тога јер не траже ничије, наглашавајући да су изабрани да се боре за интересе мјештана ове локалне заједнице, те оцијенио да су на вријеме поднијели иницијативу.
Парежанин је подсјетио на то да је у ранијим разговорима руководства општине Билећа са министрима и предсједником Републике Српске истакнто да они немају ништа против тога јер би то допринијело и равномјернијем развоју Херцеговине.
Одборник СДС-а у Скупштини општине Билећа Срђан Самарџић сматра да би сједиште ХЕ "Дабар" у Билећи исправило историјску неправду над овом општином, пошто се двије трећине Билећког језера налази на подручју ове локалне заједнице, а сједиште ХЕТ-а у Требињу.
