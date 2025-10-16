Субвенције ђачког превоза за 204 средњошколца

Извор:
СРНА
16.10.2025
11:28
У Приједору је 127 средњошколаца испунило услове за субвенцију трошкова ђачког превоза по посебним категоријама за прво полугодиште текуће школске године, а право на субвенцију у висини од 20 одсто износа мјесечне карте 77 ученика, објавила је Градска управа.
За субвенцију трошкова ђачког превоза могу да конкуришу средњошколци чије је мјесто пребивалишта од школе удаљено више од четири километра.
На субвенцију од 20 одсто од цијене мјесечне карте имају право средњошколци из Приједора, ако не остварују субвенцију по другом основу.
Право на субвенцију од 50 одсто имају право средњошколци из Приједора који немају једног родитеља, чији родитељ има статус ратног војног инвалида или статус цивилне жртве рата или жртве ратне тортуре, коме је један родитељ незапослен, а живи у вишечланој породици, као и гдје један родитељ самостално издржава дијете.
На субвенцију од 100 одсто имају право дјеца без родитељског старања, ђаци из вишечланих породица гдје су оба родитеља незапослена, ученици са инвалидитетом, корисници права на његу и помоћ другог лица, као и дјеца из породица чији је члан корисник сталне новчане помоћи или права на помоћ и његу другог лица.
Резултати су објављени на веб-страници Градске управе и ученици који нису на списковима имају право да поднесу приговор у року од осам дана.
За ђачки превоз у буџету града за ову годину предвиђено је 110.000 КМ.
