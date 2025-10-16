Човић: Нема разлога да не именујемо главног преговарача са ЕУ

Извор:
Драган Човић, лидер ХДЗ-а, рекао је да је због политичких превирања протекла година изгубљена, али да вјерује да се пропуштено може надокнадити, посебно на европском путу БиХ и да не види разлог да не буде именован главни преговарач.
- Ми смо се бавили сами собом посљедњих година дана, али без обзира на то, ја сам непоразив оптимиста. Дубоко вјерујем да све оно што смо пропустили ових година дана можда нас је озбиљно нечему научило, тако да изгубљено вријеме, прије свега на европском путу, треба искомпензирати одмах - рекао је Човић, гостујући у програму БХРТ-а.
Нагласио је да су два закона, о Високом судском и тужилачком савјету (ВСТС) и о Суду БиХ, приоритети које треба усвојити како би се испунили европски критеријуми, те да је Реформска агенда у оквиру Плана раста већ достављена. Додао је да је кампања, која је почела раније него што је очекивано, успорила замах који је БиХ имала на европском путу.
- Вјерујем да можемо направити позитиван искорак у односу на досадашње понашање - рекао је, додајући да је предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто кључна особа у спровођењу реформи.
Човић је истакао да је у протеклих мјесец и по дана интензивно преговарао са свим представницима странака и међународних институција, те да не види ниједан разлог да се не именује главни преговарач и не усвоје оба закона.
- Ако бисмо имали мало мудрости, као што смо прихватили План раста, који смо безразложно развлачили седам, осам мјесеци, онда би и ово требало завршити - рекао је Човић.
Говорећи о партнерству са СНСД-ом, Човић је рекао да је то политичка реалност утемељена на изборним резултатима из 2022. године.
- СНСД је наш партнер, то је наша реалност. Има свог члана Предсједништва, три представника у Дому народа, и то је већ довољна конфигурација да се не може уставно елиминисати - рекао је Човић.
На питање о територијалном преустроју БиХ, Човић је одбацио такву могућност.
- За нас је БиХ у сваком елементу комплетна као таква и постоји само један Устав, нема другог. Морамо у оквирима дејтонског капацитета Устава тражити рјешења. Не видим политичку вољу ни капацитет за промјену Устава у смислу територијалног разграничења - истакао је Човић.
Човић је потврдио да ће коалициони споразум потписан у децембру 2022. трајати до наредних избора, јер бољих партнера нема.
- Тада смо поставили себи неке димензије, врло брзо отворили процес, али је све отишло у суноврат. Моја порука колегама из власти и опозиције је да наставимо радити на европском путу - рекао је.
На питање о могућем именовању Ане Тришић-Бабић за главну преговарачицу БиХ с ЕУ, Човић је рекао да је то питање за српску страну, али да је за њега прихватљива свака компетентна особа коју предложе.
- Што се мене тиче, може. То је до представника српског народа. Кришто је ових дана завршила одлуку која дефинише подлогу за расправу у Савјету министара - рекао је, позвавши колеге да се престану надмудривати и да се именује преговарач.
Човић је потврдио да је постигнут договор да сједиште Апелационог одјељења Суда БиХ буде у Источном Сарајеву.
- Мислим да је договорено Источно Сарајево, али да не будем ја тај који то дефинише. Сви који смо сједили међусобно кроз ове разговоре смо прихватили у коначници - рекао је Човић.
Говорећи о буџету за 2025. годину, Човић је рекао да је приједлог који је дошао из Предсједништва БиХ непроводив и да је договорено да се врати у редовну процедуру како би се омогућиле измјене кроз амандмане.
На питање о измјенама изборног закона, Човић је рекао да нема смисла ићи с новим приједлозима, јер је ХДЗ већ упутио десетак приједлога који се углавном односе на избор члана Предсједништва БиХ.
- То је основно извориште кризе у БиХ. Покушај да бројношћу елиминирате један народ као конститутиван народ - рекао је, позвавши "бошњачке" странке да предложе рјешења која ће омогућити Хрватима да бирају свог члана Предсједништва.
Каже да било који приједлог који ће омогућити да Хрвати могу изабрати свог члана Предсједништва, то им је прихватљиво.
