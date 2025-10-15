Logo

Одговор бахатим возачима: Од драконских казни до трајног одузимања аута

15.10.2025

20:39

Фото: АТВ

Посланици Представничког дома ПСБиХ усвојили су у другом читању Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ којим се прописују ригорозне казне.

Сада је одлука о потпуном усвајању овог закона у рукама Дома народа ПС БиХ.

Након изгласавања, огласио се и један од предлагача Саша Магазиновић који је поручио да ће полиција добити моћне алате да потенцијалне убице за воланом склони са цесте.

"Жестоке новчане казне, дугорочно одузимање возачке дозволе, привремено одузимање возила, трајно одузимање возила… Све су то мјере којима ће се кажњавати бахата вожња и бахати возачи након што овај закон потврди Дом народа", објавио је Саша Магазиновић, посланик Представничког дома БиХ, који је и предлагач поменутог Закона уз Јасмина Имамовића.

У Закону о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске дефинисан је термин "насилничка вожња", а у предложеним измјенама ЗОБС БиХ уврштава се термин "обијесна вожња".

Насилничка вожња је необзирно понашање учесника у саобраћају и нарочито се дефинише у случајевима када се вози више од 50 km/h изнад ограничења у насељу, и 80 km/h ван насеља. Вожња у супротном смјеру на аутопуту, пролазак кроз црвено брзином већином од дозвољене за 30 km/h.

У предложеним измјенама у Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, термин "обијесне вожње" добио је ширу дефиницију.

Ако возач у размаку од 20 минута два или више пута прође свјетлосни саобраћајни знак када му је забрањен пролаз, ако кроз насеље и ван њега вози брзином већим од дозвољене за 40 km/h, односно 60 km/h, сматраће се обијесном (насилничком) вожњом.

Посебно се истиче управљање возилом у алкохолисаном стању или под утицајем наркотика, што ће бити категорисано као насилничка вожња.

Ту су и пооштрене казне које несавјесним возачима, односно насилницима у саобраћају пријете значајнијим новчаним казнама, па чак и трајним одузимањем возила.

Члан 234b.

1) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај возач моторног возила који крајњом непажњом озбиљно нарушава сигурност других учесника у саобраћају на начин да се његово поступање категорише као насилничка вожња (члан 42а).

2) За прекршај из става (1) овог члана возачу ће се уз новчану казну изрећи заштитна мјера забране управљања моторним возилом у трајању од шест мјесеци и два казнена бода.

3) За прекршај из става (1) овог члана којим је изазвана саобраћајна несрећа починилац ће се казнити новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 5.000 КМ, а возачу ће уз новчану казну изрећи заштита мјера забране управљања моторним возилом у трајању од девет мјесеци и четири казнена бода.

4) За прекршаје из ст. (1) и (3) овог члана возачу се може уз прописану новчану казну заштитну мјеру и казнене бодове, изрећи и заштитна мјера трајног одузимања моторног возила ако су испуњени услови прописани чланом 42а. овог закона".

За употребу телефона у вожњи запријећене су казне од 200 до 400 КМ.

izmjene zakona

bahata vožnja

Predstavnički dom

Саша Магазиновић

kazne

