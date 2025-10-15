Logo

Нема подршке приједлогу да посланици именују главног преговарача са ЕУ

15.10.2025

Нема подршке приједлогу да посланици именују главног преговарача са ЕУ
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланици Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ нису подржали да се у дневни ред сједнице уврсти приједлог посланика СДП-а Саша Магазиновић који се односи на избор и именовање главног преговарача БиХ са ЕУ и његовог замјеника.

За овај приједлог није било ентитетске већине.

Ентитетске већине није било ни за уврштавање у дневни ред приједлога одлуке за смјену Маринка Чаваре из Колегијума овог дома.

Током расправе о дневном реду, шеф Клуба посланика СНСД-а Сања Вулић рекла је да није истина да "тројка" није разговарала са СНСД-ом и ХДЗ-ом о главном преговарачу, наводећи да записници са састанака представника ових странака говоре у прилог томе.

Она је поновила да СНСД неће подржати захтјев за смјену Чаваре из Колегијума Представничког дома због тога што он није урадио ништа мимо Пословника, те није радио ништа лошије у односу на друга два члана Колегијума.

Посланик ХДЗ-а БиХ Дарјана Филиповић рекла је да ова странка није направила никакав договор у вези са главним преговарачем БиХ са ЕУ, те да није тачно да се воде договори само са неким.

Она је подсјетила да су претходне године вођени разговори између ХДЗ-а, СНСД-а и "тројке", када се причало о могућој националној припадности главног преговарача, када је речено да то не треба да буде лице исте националности као министар иностраних послова у Савјету министара.

"Инпутирати предсједавајућој Савјета министара да је донијела одлуку о главном преговарачу је нетачно, она је само рекла да имамо обавезу донијети одлуку о именовању главног преговарача", навела је Филиповићева.

Посланик ДФ-а Златан Бегић рекао је да ова странка неће подржати да Представнички дом именује главног преговарача, наводећи да је то надлежност Предсједништва БиХ.

